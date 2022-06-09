Düden Park ve İsmet İnönü Emekli Kahvesi açıldı Emeklilerin yeni buluşma noktası

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Emekli Kahvesi Projesi çerçevesinde açılan emekli kahveleri ile emekliler, ücretsiz çay eşliğinde keyifli vakit geçirebilecekleri mekânlara kavuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en çok emeklinin bulunduğu kentlerinden biri olan Antalya’da emekli vatandaşların kaliteli vakit geçirebileceği projeleri hayata geçiriyor. Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminde Türkiye’ye örnek olan Emekli Kahvesi Projesi, Antalya’nın farklı noktalarında yaygınlaşıyor. Antalya’da yaya sirkülasyonunun en yoğun olduğu noktalardan biri olan İsmet İnönü Kent Meydanı içerisinde, İsmet İnönü Emekli Kahvesi açıldı. Bir diğer Emekli Kahvesi Projesi olan Düden Park Emekli Kahvesi de hizmete girdi.



Çaylar ücretsiz

İsmet İnönü Emekli Kahvesi açıldığı ilk günden itibaren emeklilerin uğrak noktası oldu. Özellikle son günlerde artan çay fiyatlarından sonra emekli vatandaşlar, Emekli Kahvesi’nde ücretsiz çaylarını içerek gazete ve kitaplarını okuma fırsatı buluyor. Emekliler, çaylarını yudumlayarak, ferah ve nezih bir ortamda keyifli sohbetlerini edebiliyor.



“Kitap getirip okuyorum, içim açılıyor”

Emekli Kahvesi’nin ziyaretçilerinden Musa Geçgin, “Burada çayımızı içiyoruz, gazetemizi okuyorum. Dinleniyorum. Kitap getirip, okuyorum. İçim açılıyor. Zamanımı kaliteli geçiriyorum. Dışarda en ucuz çay 4 TL. Her gün 5 çay içsem ayda 600 TL eder. Benim bir aylık gıda param. Şehrin merkezinde, ulaşımı kolay, rahat gidip gelebiliyoruz. Burada dinlenip, nefes alıyoruz. Gazete okuyup, sohbet ediyoruz. Ücretsiz ikramlarla güzel saatler geçiriyoruz. Başkan burayı çok iyi düşünmüş. Biz emeklileri düşündüğünü için Muhittin Başkan ve belediyemize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.



“Vakit geçirebileceğimiz bir mekâna kavuştuk”

Emekliler için böyle mekânların ihtiyaç olduğunu aktaran İbrahim Dinç ise şöyle konuştu:

“Biz emekliler gün içinde vakit geçirecek yer bulamıyoruz. Ben yürümeyi seviyorum. Her gün yürüyorum. Ancak diğer emeklilerimiz Kapalı Yol’da bankta oturup, kara kara düşünüyor. Bir su içecek parası yok. Burası ideal bir yer. Kafa dinleyebileceğimiz, güzel bir yer. Çay bahane, sohbet şahane. Çayımızı içiyoruz, sohbetimizi yapıyoruz. Emekliler için çok iyi oldu.”



Emekliler için yeni yaşam alanı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin, Emekli Kahvesi Projesi’ni Covid19 tedbirleri çerçevesinde gecikmeli olarak hayata geçirdiklerini belirterek, “Antalya çok göç alan bir yer. Emekli Kahvelerimizle emeklilerimize bir buluşma noktası oluşturmak ve kent kültürünü yansıtmak istiyoruz. Burada kültürsanat etkinlikleriyle kentlilik bilinci oluşturmak istiyoruz. Burada ayrıca hobisanat kurslarıyla emeklilerimiz için bir yaşam alanı oluşacak” dedi.

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