Tüfekli saldırgan: Ucuz ekmek satmaması için uyardım, dinlemedi



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 4 liralık ekmeği 2,25 liraya sattığı iddiasıyla meslektaşı Osman Soylu'yu tüfekle tehdit edip, iş yerine ateş açan İ.A., suç aletiyle yakalandı. İ.A. ifadesinde, "Onu ucuz ekmek satmaması için uyardım. Ancak o dinlemedi, satmaya devam etti" dedi.

Olay, dün öğle saatlerinde Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi Sütçüler Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Soylu'ya ait fırına gelen İ.A., aracının arka koltuğundan aldığı tüfekle içeri girdi. 4 liralık ekmeği 2,25 liraya sattığı gerekçesiyle Osman Soylu ve ailesini ölümle tehdit eden İ.A., ardından dışarı çıkıp, iş yerine ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, dondurma dolabını delip, geçti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobiline binen İ.A. kaçtı.

Saldırı sonrası harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli İ.A.'yı suç aleti tüfekle birlikte yakaladı. Sağlık kontrolü sonrasında polise ifade veren İ.A, "Onu ucuz ekmek satmaması için uyardım. Ancak o dinlemedi, ısrarla satmaya devam etti. Bu yüzden kendimi tutamadım. Böyle bir işe kalkıştım" diye konuştu.

İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-06-09 11:46:27



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