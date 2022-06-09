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“Şimdi Kemer Zamanı” temasıyla Avrupalı acenteler Kemer’de buluşuyor KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz: “Avrupa ile ilgili stratejimizi arttırmamız gerekiyor”

İHA

“Şimdi Kemer Zamanı” temasıyla Avrupalı acenteler Kemer’de buluşuyor KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz: “Avrupa ile ilgili stratejimizi arttırmamız gerekiyor”

Avrupa’nın 6 ülkesinden 150 acente yetkilisi, “Şimdi Kemer Zamanı” temasıyla düzenlenecek olan “ITT Form Antalya” için Antalya’nın Kemer İlçesine geliyor.
“Şimdi Kemer Zamanı” teması ile 1013 Haziran tarihleri arasında Kemer Tanıtım Vakfı (KETAV), sivil toplum kuruluşları ve turizmcilerin destekleriyle düzenlenecek olan “ITT Form Antalya”; Almanya, Hollanda, Belçika, İsviçre, Avusturya ve Fransa’dan 150 acente yetkilisinin katılımıyla Kemer İlçesinde düzenlenecek. Düzenlenecek organizasyonda, güvenli ve sürdürülebilir turizm vurgusu ile yeni tüketici eğilimleri, Türkiye kültürel tanıtım turları ve metaverse konuları ele alınacak. Form çerçevesinde turizmciler, acente yetkilileri ile yüz yüze görüşme şansı yakalayacaklar. Toplantılar ardından düzenlenecek olan aktivitelerde, forma katılacak olan 150 acente yetkilisi Kemer’in doğal ve tarihi alanlarını da gezmiş olacak.

“Avrupa ile ilgili stratejimizi arttırmamız gerekiyor”
Kemer’de turizm pazarını çeşitlendirmek için çalışmalar yaptıklarını belirten KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz, “Malum dünya konjektörü, Avrupa’nın durumu, yaşanan olaylar sonucunda özellikle son 89 yıldır görüyoruz ki pazar çeşitliliği çok önemli. Zaten birkaç yıldır buna çok önem veriyorduk ama araya pandemi girdi, başka sorunlar yaşandı. Ama bizim Kemerimizin başlangıcında olduğu gibi Avrupalı turisti tekrar buraya çekmemiz gerekiyor. Bu anlamda da başta Almanya olmak üzere tüm Avrupa ile ilgili pazarlama stratejilerini arttırmamız gerekiyor. Biz de bu yolda bu hafta sonu yapılmak üzere bir organizasyon başlattık 1013 Haziran tarihleri arasında. 150 Avrupa acentesini, başta Almanya olmak üzere, Hollanda, Avusturya gibi ülkelerden acenteleri Kemer’e getiriyoruz. Güzel bir hafta sonu organizasyonu yapıyoruz. Otelcilerinde katılımıyla beraber güzel bir hafta sonu olacak. Bu bir başlangıç. Daha doğrusu başlanmış olan bir sürecin devamı diyelim. Bunlar böyle bir günde, iki günde olacak işler değil ama yüzümüzü o tarafa dönmemiz gerekiyor. Hamlelerimizi ona göre yapmamız gerekiyor ve buradaki ülke çeşitliliğini arttırmamız gerekiyor. Bu yolda da emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

“Amacımız bölgenin tekrar Avrupa pazarında tanıtılması”
ITT Form Antalya organizatörlerinden Hollanda’da acente hizmeti veren firmanın sahibi Murat Durmuş, “1013 Haziran tarihleri arasında ilkini gerçekleştireceğimiz ITT Form ‘Şimdi Kemer Zamanı’ temalı formumuzu yaklaşık olarak 150 tane Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelecek olan misafirlerimizle gerçekleştireceğiz. Organizasyonumuzun temel amacı, bölgenin tekrar Avrupa pazarında tanıtılması ve bilinirliğinin sağlanması olacak. Bu yönde katılan oteller ve sivil toplum örgütlerinin desteği ile bu organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz. Aslında ciddi sayıda misafiri ağırlıyor Antalya, Avrupa’dan. Dolayısıyla Kemer bölgesini yeniden canlandırmak üzerine temamızın ismi zaten ‘Şu an ve şimdi’. Tekrar ve yeniden Avrupa pazarında özellikle Kemer bölgesini anlatmanın uygun olacağını düşündük. Dolayısıyla bölgeye bir katkı sağlayacağı inancımız tam” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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