Yeni kurulan Tüm Reklamcılar ve Ajanslar Birliği (TÜRAB), 10 projeyle faaliyetine başladı.

Tüm Reklamcılar ve Ajanslar Birliği’nin (TÜRAB) tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Basın toplantısına, Yönetim Kurulu Başkanı Salim Güneş, Başkan Yardımcısı Murat Şükrü Seyirci, Yönetim Kurulu Saymanı İbrahim Yavuz, Genel Sekreteri Ali Galip Kendirci, Yönetim Kurulu Üyeleri, Nurullah Bilal Delibalta, Bayram Şenoğlu, Rahmi Tut, Mehmet Gürcan Ülkü ve birlik üyeleri katıldı.

Amaçlarının 10 projeyi 5 yılda gerçekleştirip başarılı bir şekilde yollarına devam etmek olduğunu belirten TÜRAB Başkanı Salim Güneş, önceliklerinin de güç birliği oluşturmak olduğunu kaydetti. Projelerden bahseden Güneş, eğitim akademisi, kooperatif ve şirketleşme, tabela üretim fabrikası, kalite standardı, fuar, sosyalleşme, üye işyeri belgesi, resmi kurum olma hedefi, totem ve tabela sertifikalandırma ve güç birliği projesi olmak üzere 10 projeyi hayata geçirip kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Birlik Başkan Yardımcısı Murat Şükrü Seyirci de, reklamcılık sektörünü bir çatı altında topladıklarını söyledi. Mevcutta 30’un üzerinde üyelerinin olduğunu aktaran Seyirci, üye kayıtlarının da sürdüğünü kaydetti.

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