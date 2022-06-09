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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Miniklerin ilk diploma heyecanı

İHA

Miniklerin ilk diploma heyecanı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kreş öğrencisi minikler, düzenlenen mezuniyet töreniyle ilk diploma heyecanını yaşadı.
Manavgat Belediyesi, Sarılar, Taşağıl, Çolaklı ve Side Kreş ve Gündüz Bakımevinde eğitim gören öğrenciler için Atatürk Kültür Merkezi’nde muhteşem bir mezuniyet töreni düzenledi. Mezuniyet törenine Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’i temsilen belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, öğretmenler, kreş çalışanları ve veliler de katıldı. 4 kreşten 360 öğrencinin katıldığı ve 136 öğrencinin mezun olup diploma aldığı tören, Hababam Sınıfı’nın mezuniyet töreni sahnesinin canlandırılmasıyla başladı. Eğlenceli mezuniyette öğrenciler, halk oyunları gösterileri, Rock And Roll dansları, kovboy dansları yaparak velilerine yeteneklerini sergiledi. Öğrenciler, gösteri sonrasında ellerinde Türk bayrakları ile sahneye hep birlikte çıkarak “Senden Daha Güzel” isimli şarkıyı ve İzmir Marşı’nı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ithafen hep bir ağızdan seslendirdi.
Aileler, Manavgat Belediyesi eğitim kurumları Kreş ve Gündüz Bakımevlerinden çok memnun olduklarını söyleyerek eğitime yaptığı katkı nedeniyle Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e teşekkür etti. Aileler, “Bizler çocuklarımızı Manavgat Belediyemizin eğitim yuvalarına teslim ederken hiçbir tereddüt yaşamadık. Başkanımız ve kreş çalışanları, bizim çocuklarımızı kendi çocukları gibi gördü. Verilen eğitimin kalitesi ve niteliği ise zaten bu işin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Çocuklarımız adına Başkanımız Sayın Şükrü Sözen’e ve değerli eğitim kadrosuna teşekkür ediyoruz” dedi.

“Onlar bizim geleceğimiz”
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, belediye bünyesinde eğitim alan çocukların, laik, modern ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkarak geleceğe hazırlandığını söyledi. Başkan Sözen, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yolları, bahtları her zaman açık olsun. Kreşlerimizde eğitim gören çocuklarımız Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün ilkeleri doğrultusunda öğrenimini tamamladı. Ben tüm ailelerimize çocuklarını bizlere emanet ettikleri için ekibim hem de kendim adına yürekten teşekkür ediyorum. Bizler de onların en iyi şekilde yetişmesi için elimizden gelenin fazlasını yapmaya özen gösterdik. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, ailelere ve çocuklarımıza yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

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