Tüfekli saldırgan: Ucuz ekmek satmaması için uyardım, dinlemedi (2)

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İLK DURUŞMAYA KADAR EV HAPSİ

Antalya'da, 4 liralık ekmeği 2,25 liraya sattığı iddiasıyla meslektaşı Osman Soylu'yu tüfekle tehdit edip, iş yerine ateş açan İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan İ.A., ilk duruşmaya kadar ev hapsi verilerek, serbest bırakıldı. İ.A.'ya ayrıca yurt dışına çıkış yasağı getirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-06-09 15:10:39



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