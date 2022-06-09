Bakan Dönmez: Rusya-Ukrayna savaşı, enerji piyasasında türbülansın şiddetini artırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Dönmez: Rusya-Ukrayna savaşı, enerji piyasasında türbülansın şiddetini artırdı

DHA

Bakan Dönmez: Rusya-Ukrayna savaşı, enerji piyasasında türbülansın şiddetini artırdı


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son yıllarda enerji piyasasının arz sıkıntısı ve maliyet artışlarıyla mücadele ettiğini belirterek, "Kovid-19´un yaraları henüz sarılmamışken, yaşanan küresel kuraklık ve Rusya´nın Ukrayna savaşı içinde bulunduğumuz türbülansın şiddetini daha da artırdı" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa Enerji Borsaları Birliği´nin (Europex) Antalya´nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesindeki bir otelde düzenlenen 20´nci yıl buluşmasına katıldı. Küresel salgınla ortaya çıkan enerji darboğazının, serbest piyasa dinamiklerinin korunması adına paydaşların önemini bir kere daha gösterdiğini belirten Bakan Dönmez, Europex´in 20´nci yıl dönümünü kutladı.
SAVAŞ TÜRBÜLANSIN ŞİDDETİNİ ARTIRDI
Son yıllarda enerji piyasasının arz sıkıntısı ve maliyet artışlarıyla mücadele ettiğini belirten Dönmez, "İlaveten yaşadığımız jeopolitik riskler, enerji piyasalarının sürdürülebilirliğini tehdit ediyor. Kovid-19´un yaraları henüz sarılmamışken, yaşanan küresel kuraklık ve Rusya´nın Ukrayna savaşı içinde bulunduğumuz türbülansın şiddetini daha da artırdı" dedi.
5 KATA VARAN ASTRONOMİK RAKAMLAR
Daha önceki enerji krizlerinden daha ağır ve sonuçları uzun döneme yayılacak zorlu bir sürecin tecrübe edildiğini belirten Dönmez, "Bugün uzmanların da üzerinde ittifak ettiği üzere küresel enflasyonist baskıların en önemli sebebi artan enerji fiyatları. Bu durum tabi ki manipülatif fiyat hareketleriyle birleşince son dönemde enerji fiyatlarında çok hızlı bir yükseliş gördük. Elektrik ve doğal gaz piyasalarında 5 kata varan astronomik rakamlar ortaya çıktı" diye konuştu.
ENERJİ POLİTİKALARI UYARISI
Enerji politikalarının hem konjonktürel gelişmelere hem de gelecekteki tehdit, fırsat ve risklere göre yeniden dizayn edilmesi gerektiğini dile getiren Bakan Dönmez, "Konjonktürel gelişmeleri sadece günümüze yansıyan olaylar olarak değerlendiremeyiz. Bugün ortaya çıkan ve yarının enerji dünyasında krize neden olabilecek her olayı uzun vadeli bir perspektifle ele almak zorundayız. Bu nedenle, güçlü yanlarımızı daha fazla öne çıkarıp, zayıf yönlerimizi de bir an önce iyileştirmemiz gerekiyor" dedi.
FİYATLARDA AŞIRI OYNAKLIK
Bakan Dönmez, arz sıkıntısı ve fiyatlarda aşırı oynaklık şeklinde tezahür eden krizin etkilerinin son kullanıcıya en az şekilde yansıması için ülkelerin bir dizi önlem paketi hayata geçirdiğini belirterek, "Bu durum ülke ekonomilerine ekstra yük getirse de enerji piyasalarının dengeye oturması adına atılması gereken adımlardı. Çünkü enerji fiyatlarındaki aşırı oynaklık, ekonominin en önemli enstrümanı olan öngörülebilirliğe önemli ölçüde zarar veriyor. Rekabet ortamında mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir enerji piyasası ortamının korunması her zaman birinci önceliğimiz" dedi.
KURULU GÜCÜN YÜZDE 54´Ü YENİLENEBİLİR KAYNAKLAR
Türk enerji piyasasının güçlü ve dinamik bir büyüme eğilimi gösterdiğini anlatan Bakan Dönmez, şöyle konuştu:
"Türkiye, bugün 100 bin megavatı aşan elektrik kurulu gücüyle Avrupa´da altıncı, dünyada 14´üncü sırada yer alıyor. Kurulu gücümüzün yüzde 54´ü yani yarısından fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. 2021 yılında 331 teravat/saat elektrik üretimiyle Avrupa´nın en büyük üçüncü ülkesi olduk. 2022 Nisan ayında yaklaşık 26 teravat/saat üretimin yüzde 55´ini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağladık. Bir önceki yılla kıyasladığımızda yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimimiz yüzde 11 oranında artış gösterdi. 2021 yılında elektrik ithalatımız 2,3 teravat/saat oldu. Yine aynı dönemde elektrik ihracatımız ise bir önceki yıla göre yüzde 68 artarak 4,2 teravat/saat olarak gerçekleşti. Aslında Türkiye Güneydoğu Avrupa´da en yüksek kurulu güce sahip ve Avrupa´nın en ucunda olma hasebiyle bizim doğudaki Gürcistan, Irak, savaş öncesi Suriye ve geçmişte İran´la elektrik ticaretimiz vardı. Şimdi bu halkaya Azerbaycan da eklendi ve Gürcistan üzerinden Avrupa´ya elektrik ihracatı yapabileceğiz."
KARADENİZ GAZI İÇİN 2023´Ü GÖSTERDİ
Doğalgaz boru hattı, Türk Akım´ın Avrupa´nın enerji güvenliği açısından son derece kritik konular olduğunu da kaydeden Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı:
"Doğu Akdeniz gazının Avrupa´ya ulaşması için belki yeni adımlar önümüzdeki günlerde atılabilir. Doğal gaz tarafına baktığımızda orada da devreye aldığımız uluslararası projelerin ne denli hayati olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki yıl kullanıma başlayacağımız Karadeniz gazı, Saros Körfezi´nde inşası devam eden FSRU tesisimiz ve doğal gaz depolama tesislerimizin kapasite artırma çalışmalarıyla, arz güvenliğimiz çok daha iyi bir noktaya gelecek. Sahip olduğumuz bu alt yapı ve kaynaklarla, ülkemiz yakın gelecekte Avrupa için referans fiyatın oluşabileceği bir ticaret merkezi konumuna gelebilir. Çalışmalarımızı bu vizyon doğrultusunda sürdürüyoruz." DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-06-09 22:53:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Dönmez: "Doğu Akdeniz gazının da Türkiye üzerinden pazarlara ulaşmasıyla ilgili yeni adımlar atılabilir” Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “Türkiye, güçlü enerji altyapısı ve uluslararası projelerdeki istikrarlı ve güvenilir ortaklığı sayesinde Avrupa’nın enerji arz güvenliğinin sağlanmasına da önemli katkılarda sunuyor” “2021 yılında 331 TWh elektrik üretimiyle Avrupa’nın en büyük üçüncü ülkesi olduk”
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: "Doğu Akdeniz gazının da Türkiye ...
Carettaların yuvalama alanına araçla girdi
YEREL HABERLER Carettaların yuvalama alanına araçla girdi
İş yerinin yatakhanesinde kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER İş yerinin yatakhanesinde kenevir yetiştiren şüpheli ...
Merada hayvan otlatma kavgası: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Merada hayvan otlatma kavgası: 1 ölü, 4 yaralı
'İzmir Marşı'nı okuyan Ukraynalılar ayakta alkışlandı
YEREL HABERLER 'İzmir Marşı'nı okuyan Ukraynalılar ayakta alkışlandı
“Senin Gözünden Orman” yarışması ödül töreni gerçekleştirildi
YEREL HABERLER “Senin Gözünden Orman” yarışması ödül töreni ...
“En iyi Narkotik Polisi: Anne” projesiyle anne ve anne adayları bilgilendirildi
YEREL HABERLER “En iyi Narkotik Polisi: Anne” projesiyle anne ve ...
Alanya'nın Mavi Bayraklı tesisleri denetlendi
YEREL HABERLER Alanya'nın Mavi Bayraklı tesisleri denetlendi
Alanya'nın dört bir yanına kitap kumbaraları konuldu
YEREL HABERLER Alanya'nın dört bir yanına kitap kumbaraları konuldu
Çalışanı tarafından bıçaklanıp yakılan patron hastanede yaşam mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER Çalışanı tarafından bıçaklanıp yakılan patron ...
Akdam Mahallesine 2 kilometre asfalt serildi
YEREL HABERLER Akdam Mahallesine 2 kilometre asfalt serildi
Konyaaltı eğitimde fırsat eşitliği oluşturuyor
YEREL HABERLER Konyaaltı eğitimde fırsat eşitliği oluşturuyor
En güzel Antalya fotoğrafları için geri sayım başladı 4 Mevsim Fotoğraf Yarışması
YEREL HABERLER En güzel Antalya fotoğrafları için geri sayım ...
Tüfekli saldırgan: Ucuz ekmek satmaması için uyardım, dinlemedi (2)
YEREL HABERLER Tüfekli saldırgan: Ucuz ekmek satmaması için uyardım, ...
Antalya’da toplu taşımaya yüzde 20 zam
YEREL HABERLER Antalya’da toplu taşımaya yüzde 20 zam
Alanya'da sağlıklı yaşam eğitimi
YEREL HABERLER Alanya'da sağlıklı yaşam eğitimi
Side’de tatil yapan Belçikalı turist kaldığı otel odasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Side’de tatil yapan Belçikalı turist kaldığı otel ...
Başkan Tütüncü, Döşemealtı’nda
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü, Döşemealtı’nda
Ehliyetsiz ve kasksız olarak polise yakalandı, "9 aydır aynı işte ehliyetsiz çalışıyorum cezalar arka arkaya geldi" dedi Kaskı başına değil motosikletin arkasına taktı, 2 günde toplam 14 bin 942 lira ceza yedi Ceza yiyen motosikletli genç: “Sıcaktan dolayı kask takmıyorum”
YEREL HABERLER Ehliyetsiz ve kasksız olarak polise yakalandı, "9 ...
İstediği parayı alamayınca duvara tuvaletini yapıp, muhtarlığı dağıttı
YEREL HABERLER İstediği parayı alamayınca duvara tuvaletini yapıp, ...
Miniklerin ilk diploma heyecanı
YEREL HABERLER Miniklerin ilk diploma heyecanı
Antalyaspor Vakfı Hasan Subaşı Tesisleri'nin mülkiyetinde sona yaklaşıyor Antalyaspor Vakfı Başkanı Nafiz Tanır: "Amacımız bizim şu anda kullandığımız mekanların yapılacak parselasyondan sonra hazinenin üstünde kalması ve Antalyaspor Vakfı’nın tekrar hazineden burayı kiralaması" "Daha sonra da mülkiyet hakkını kazanmasını sağlamak"
YEREL HABERLER Antalyaspor Vakfı Hasan Subaşı Tesisleri'nin ...
MATSO Başkanı Güngör: “Nitelikli iş gücüne sahip olmak için mesleki teknik liseler artırılmalıdır”
YEREL HABERLER MATSO Başkanı Güngör: “Nitelikli iş gücüne sahip ...
Antalya’nın genç çınarları ödüllendirildi
YEREL HABERLER Antalya’nın genç çınarları ödüllendirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.