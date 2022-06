Sağlıklı anne ve çocuklar için bu sefer durak Eyüp oldu

Anne ve Çocuk Sağlıklı Beslenme Eğitimi Başakşehir, Fatih ve Sancaktepe’den sonra bu kez Eyüp’te düzenlendi. Halka açık düzenlenen ve Eyüp Belediye Başkanı Deniz Köken'in de katıldığı etkinlikte konuşan konuşan Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, "Çocukluk çağından itibaren doğadaki en güçlü antioksidanlardan olan propolis, polen ve diğer arı ürünleri sağlıklı büyüme gelişme ve bağışıklık için mutlaka beslenme planında yer almalıdır" dedi.



“6 aylık propolis kullanımıyla bağışıklık hücrelerinin sayısı iki katına çıktı”

Etkinliğin sponsorluğunu üstlenen BEE’O Propolis ve Güvenilir Ürün Platformu kurucusu Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, 20 yılı aşkın süredir arı ürünleri üzerine çalıştığını belirterek, propolisle tanışmasına vesile olan olayın çocuğunun bağışıklık sisteminde yaşadığı bir talihsizlik olduğunu aktardı. İlk çocuğunun bağışıklık sisteminden kaynaklanan bir hastalık nedeniyle, çok sık ateşlendiğini ve buna bir çare bulunamadığını anlatan Samancı, şöyle devam etti:

“Doktorumuz, bağışıklık sistemini güçlendirmek için propolis ve arı sütü tavsiyesi verince, bu ürünleri aramaya başladık. Ancak arıcılarımızın, yerli propolis üretmediklerini öğrendik. Ben de literatürlerden yaptığım araştırmalar sonucunda, balmumuyla karışık sert formda olan ham propolisin sıvı forma dönüşüp özütlenmesi gerektiğini gördüm. Sonrasında kendi özütlediğim propolisi çocuğuma vermeye başladım ve 6 ay sonra, bağışıklık hücrelerinin sayısının iki katına çıktığını bizzat gözlemledim. Ben; bu doğal şifayı her çocuk ve her yetişkin tüketebilsin diye, ülkemizde de üretmeye karar verdim. Biliyoruz ki çocuklar bizim yarınlarımız, güçlü bir gelecek için sağlıklı bireylere ihtiyacımız var. Bu nedenle çocukluk çağından itibaren doğadaki en güçlü antioksidanlardan olan propolis, polen ve diğer arı ürünleri sağlıklı büyüme gelişme ve bağışıklık için mutlaka beslenme planında yer almalıdır” dedi.





“Poleni çocuklarınıza 12 tatlı kaşığı verebilirsiniz”

Dr. Ender Saraç da çocuklarda beslenme ile ilgili önerilerini sıraladığı konuşmasında çocukların, sağlıklı büyüme ve gelişmesi için beslenme piramidinde bulunan ekmek ve tahıl, meyve, sebze, süt, yumurta, kuru baklagiller ve yağ gruplarının yanında doğadaki en güçlü antioksidanlardan olan Anadolu propolisi, arı sütü, polen, ham bal ve arı ekmeği günlük beslenme programına dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Saraç, " Çocukların büyüme ve gelişmesini sağlamak için doğada tek tam gıda olarak bilinen polen mutlaka tüketilmelidir. Polenin içeriğinde; lif, fenolik ve flavonoid bileşenler, B1, B2, B3, B5, B6, A, E, C, D ve K vitaminleri, potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko, selenyum, demir ve fosfor mineralleri ve yaklaşık yüzde 30 oranında doğal protein bulunmaktadır. Poleni çocuklarınıza 12 tatlı kaşığı verebilirsiniz, yetişkinler olarak ise 24 tatlı kaşığı tüketebilirsiniz. Poleni, doğrudan ya da ılık veya soğuk yiyecek ve içeceklere ilave ederek tüketebilirsiniz” dedi.

Eyüp Belediyesi Başkanı Deniz Köken ise belediye olarak Eyüplü kadınlar ve çocukların sağlığına katkı sağlamak için bu ve bunun gibi bilgi birikimimizi güçlendirecek eğitim toplantıları yapmaya devam edeceklerini söyledi.

