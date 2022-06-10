Öğrencilere sokak hayvanı eğitimi

Kepez Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Birimi, gittikleri okullarda sokak hayvanlarına nasıl davranılması gerektiğini öğretiyor.

Çocukların sokak hayvanlarıyla doğru ilişki kurması amacıyla Can Dostlar Projesi hazırlayan Kepez Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Birimi, seçtikleri bir sokak hayvanı ile öğrencilere eğitim veriyor. İlçedeki ilkokul, ortaokul ve liselere giden ekip, sokak hayvanı tanımı, geçici bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinin görevleri, sokak hayvanlarına yaklaşırken doğru beden dilini kullanma, hayvanların beden dili gibi başlıklarda sunum yapıyor.



“Kızım” ilgi odağı oldu

Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu'na da giden Veteriner Hekim Yakup Barış Özer, sunumunun ardından bir aydır birimlerinde barındırdıkları sokak köpeği Kızım ile uygulamalı eğitim verdi. Hiçbir eğitimi olmadığı halde projedeki rolünü ustalıkla gerçekleştiren Kızım, öğrenci ve öğretmenlerin sevgilisi oldu. Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü'ye sundukları projenin uygulanmasıyla ilçede değişim yaşandığını belirten Özer, “Çevrelerine de aldıkları bu eğitimi anlatmalarını istediğimiz öğrenciler, Kepezliler ile sokak hayvanları arasındaki iletişimi doğru oranda güçlendirdi” dedi.

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