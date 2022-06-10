Lise öğrencisi, kedisi Duman’a kavuşunca sevinçten ağladı Çalındığından korkup polisi aradı, bulununca gözyaşlarına boğuldu Kedisi kaybolan Selin E.: "Onu bulamasak ne yapardım bilemiyorum"

Antalya’da yaşayan lise öğrencisi Selin E., kaybolan kedisine kavuşunca sevinçten gözyaşı döktü. Kedisine sıkı sıkı sarılan ve kendisini tırmalamasına aldırış etmeyen Selin, kedisi kaybolunca büyük üzüntü yaşadığını, bulununca çok mutlu olduğunu söyledi.

Bahçelievler Mahallesi 5020 Sokak’ta ailesiyle birlikte ikamet etmekte olan lise son sınıf öğrencisi Selin E., sabah kalktığında kedisi Duman’ı bulamayınca dünyası başına yıkıldı. Kedisinin evden hiç ayrılmadığını, çok korkak olduğunu belirten Selin E., kedisinin büyük ihtimalle çalınmış olabileceğini belirterek polise haber verdi. Adrese gelen polisler, Selin ve komşularıyla birlikte evin çevresinde ve sokakta bir süre Duman’ı aradıktan sonra binanın üst katında bulunan kameradan görüntü izlemeye karar verdi.

Polislerin görüntü izlemek için üst kata çıkmasından kısa bir süre sonra Selin E.’nin abisi, evlerinin bahçesindeki toprak dolu küvet ile bahçe duvarı arasından gelen sese kulak verdi. Dikkatlice kontrol ettiğinde Duman’ın küvet ile duvar arasına girdiğini ve korkudan çıkamadığını fark etti. Kedisinin burada sıkıştığını öğrenen Selin E. ve abisinin küveti yerinden oynattıkları sırada korku içerisinde bekleyen Duman, bulunduğu yerden fırlayıp eve girdi.



"Onu bulamasak ne yapardım bilemiyorum"

Kedisine kavuşan Selin E., kedisinin korkudan kendisini tırmalamasına aldırış bile etmeden onu kucaklayıp öperken, “Duman 3 yaşında. Büyük Britanya kökenli British Shorthair ırkı bir kedi. 1 yıla yakın bir süredir bizimle birlikte. Ona öylesine alıştık ki sabah kalktığımda yanımda göremeyince çok korktum. Onu bulamasak ne yapardım bilemiyorum” dedi.

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