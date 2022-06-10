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MATSO'da taşınır, taşınmaz malların internet üzerinden satış ve kiralanması konuşuldu Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan: "Şikâyetler arttı, düzenleme yapıldı”

İHA

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) taşınır, taşınmaz malların internet üzerinden satış ve kiralanması, vergi mevzuatları ve güncel sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü bilgilendirme semineri düzenledi.

MATSO'da taşınır, taşınmaz malların internet üzerinden satış ve kiralanması konuşuldu Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan: "Şikâyetler arttı, düzenleme yapıldı”

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) taşınır, taşınmaz malların internet üzerinden satış ve kiralanması, vergi mevzuatları ve güncel sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü bilgilendirme semineri düzenledi.
MATSO ve Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı işbirliğinde emlak, oto galeri ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren MATSO üyelerine yönelik olarak taşınır, taşınmaz malların internet üzerinden satışı/kiralanması ve diğer vergi mevzuatların ele alındığı seminer yoğun katılımla gerçekleştirildi. MATSO Meclis Salonunda gerçekleştirilen seminerde MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, Manavgat Vergi Dairesi Müdür Vekili Sultan Küçüktuna ve Denetim Koordinasyon Müdürü Ramazan Özen, MATSO Başkan Yardımcısı Şükrü Arslan, MATSO Meclis Üyeleri ve katılımcılar yer aldı.
Son aylarda artan hammadde maliyetleri, döviz kurunun yükselmesi, RusyaUkrayna savaşının tedarik zincirini etkilemesi gibi nedenlerle enflasyonu körüklediğini bunun sonucunda da her sektörde inanılmaz derecede afaki rakamların göründüğünü dile getiren MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, yaşanan sorunun sadece Antalya ve Manavgat’ın sorunu olmadığını tüm ülkenin sorunu olduğunu belirtti. Güngör, Tüm sektörlerde görünen fiyat farklılıklarının taşınır, taşınmaz malların internet ortamındaki satış ve kiralanmasında çok daha farklı fiyatların ortaya çıkmasının ardından devletin 31 Mayıs tarihinde Resmi Gazete ’de Vergi Usul Kanunu Tebliğini yayımlayarak yürürlüğe koyduğunu söyledi. Güngör, “Vergi Usul Kanunu Tebliğinin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından üyelerimizden yoğun talepler aldık. Bunun üzerine Antalya Vergi Dairesi Başkanımız Sayın İlhan Karayılan ile birlikte eğitimi düzenleme kararı aldık. Başkanıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Üyelerimizin sorunlarını çözmek için gece gündüz çalışıyoruz”
Sorunların çözümü noktasında üzerlerine düşen her görevi yerine getirmeye çalıştıklarını vurgulayan Başkan Güngör, “MATSO olarak Kamu ve özel sektör ile gerekli çalışmaları yapıyoruz. Sorunların çözümü için gayret gösteriyoruz. Üyelerimizden gelen talepler başta olmak üzere bölgemizde gördüğümüz sorunları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’a ve ilgili bakanlıklara iletiyoruz. TOBB bizim ilettiğimiz raporlarla taleplerimizi ilgili bakanlıklar nezdinde takibini yürütüyor. TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na verdiği destekler için teşekkür ediyorum. Siz üyelerimizden isteğimiz bize talep sorunlarınızı yazılı olarak iletmeniz” diye konuştu.

“Şikâyetler arttı, düzenleme yapıldı”
Son günlere özellikle gayrimenkul ve taşınır malların ticaretinde yüksek rakamların görüldüğünü, internet üzerinde yapılan ilanlarda satış ve kiralama fiyatlarında kontrolsüz artışların gözlendiğini belirten Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, Hazine ve Maliye Bakanlığının artan şikâyetler nedeniyle yeni bir düzenleme yapmak zorunda kaldığını söyledi. Karayılan, “Yayınlanan tebliğde internette gayrimenkule ilişkin ilan verilerinin Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine aktarılması yönünde bir düzenleme oldu. İlanı verenlerin adres ve kimlik bilgisi olmak üzere bütün bilgileri bu portalların, veri sağlayıcısı aracı kuruluşlar periyodik olarak bilgileri Gelir Başkanlığı sistemine aktaracak. Aslında Gelir İdaresi Başkanlığı 100’den fazla veriyi otomatik alıyor. Banka bilgileri, tapu bilgileri, nüfus bilgileri birçok bilgiyi birçok kuruluştan alıyor. Son dönemde piyasadaki anlaşılmaz fiyat artışlarına yönelik ilanlardaki artışlar bize ve diğer kuruluşlara gelen şikâyetlerin sayısının olağanüstü artması üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı böyle bir düzenleme yaptı” dedi.
Düzenlemenin ardından bazı emlakçıların internet reklamlarını kaldırdıklarını tespit ettiklerini ifade eden Karayılan, “Burada çok fazla çekincenin olmaması gerektiğine inanıyorum. Tabi algılar başka olabiliyor. Özellikle bazı emlakçı arkadaşların, ilanlarını kaldırdıkları şeklinde bir takım duyumlar oldu. Yani bunlar demek ki ilanlarının arkasında duramayan insanlar” diye konuştu.
Emlakçıların bazı çekinceleri olduğunu bildiklerini belirten Karayılan, “Bazı çekinceleri detayına bakınca anlamak mümkün olabilir, fakat genel olarak bu bilgiler neden istendi şeklinde bir takım reaksiyonları biraz tepkisel buluyorum. Detayda bazı konularda iyileştirme yapılabilir mi bu yaptığımız toplantıların da amacı bu zaten” ifadelerini kullandı.

“UkraynaRusya savaşı etkiledi”
Antalya ve ilçelerinin önemli birer turizm destinasyonu olduğunu ve yaşanan olumsuz gelişmelerden etkilenebildiğini ifade eden Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, “Yılbaşından bu yana özellikle gayrimenkul sektöründe anlaşılmaz bir fiyat artışı oldu. Antalya turizmde gözde bir destinasyon, savaştan dolayı geçici olarak gelen insanlar da Antalya, Alanya ve Manavgat’a yerleştiler. Bu fiyat artış durumlarına etkisi oldu” dedi.
Konuşmaların ardından katılımcıların soruları cevaplandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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