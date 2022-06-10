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Korkuteli’nde kadınlar tıbbi ve aromatik bitki yetiştirecek Büyükşehir’den KORKOOP’lu kadınlara fide desteği

İHA

Korkuteli’nde kadınlar tıbbi ve aromatik bitki yetiştirecek Büyükşehir’den KORKOOP’lu kadınlara fide desteği

Ev yapımı reçel, zeytin, salça, tarhana, erişte gibi ürünleri tüketiciyle buluşturan Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (KORKOOP) üyesi kadınlar şimdi de tıbbi ve aromatik bitki yetiştirecek.
Üretime katılarak emeklerini kazanca dönüştüren KORKOOP’a Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri sürüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla gıda üretim ve paketleme tesisine kavuşan KORKOOP’lu kadınlar ‘Kadın Girişimciler Durağı’ ismini verdikleri alanda anne eli lezzetinde kahvaltı, bazlama ve gözlemeleri Antalyalılarla buluşuyor. Çalışmaya ve üretmeye doymayan KORKOOP’lu kadınlar şimdi de hazırladıkları kahvaltı ve soslarda kullanacakları tıbbi ve aromatik bitkileri kendileri yetiştirecek.

Paketleyip satışa sunacaklar
KORKOOP’lu kadınların talep ettiği kekik, adaçayı, biberiye fideleri Antalya Büyükşehir Belediyesi tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından teslim edildi. Fideleri toprakla buluşturan KORKOOP üyesi kadınlar, elde ettikleri bitkileri kahvaltı, salata ve soslarda kullanacaklarını söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin serasında üretilen tıbbi ve aromatik bitki fideleri kooperatif bünyesinde yetiştirilip, kurutulup, paketlenecek ve satış mağazalarında satışa sunulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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