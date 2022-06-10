Küçük eller kedi evlerini boyadı

Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barındırma ve Bakım Merkezi’nce yaptırılan kedi evleri, ilkokul öğrencileri tarafından rengârenk boyanarak kentin muhtelif yerlerine yerleştirildi.

Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barındırma ve Bakım Merkezi, kentin muhtelif yerlerine yerleştirilmesi amacıyla kedi evleri yaptırdı. Manavgat’ta faaliyet gösteren bir kolejin 3. sınıf öğrencileri, kedi evlerini gönüllü olarak boyamak istedi. Çocukların bu isteğini kırmayan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, öğrenciler için kedi boyama etkinliği düzenledi. Sokak Hayvanları Geçici Barındırma ve Bakım Merkezi’ne gelen öğrenciler, kedi evlerini rengârenk boyadı.



Rengârenk kedi evleri

Başkan Şükrü Sözen’in de katıldığı etkinlikte eğlenceli ve renkli görüntüler oluştu. Manavgat Belediyesi hayvan barınağına gelen minikler, önce kedi ve köpekleri sevip onlarla doyasıya oyun oynadılar. Başkanla birlikte kedi evlerini boyamanın heyecanını yaşayan minikler, evlerin üzerine kedi, köpek, balon çiçek gibi resimler çizdi. Daha sonra küçükler palyaço ile dans etti. Boyanan kedi evlerinin kentte ihtiyaç duyulan park ve bahçelere yerleştirileceği belirtildi.



Yangın sürecinde barınak

Başkan Şükrü Sözen, “Sokak Hayvanları Geçici Barındırma ve Bakım Merkezi’miz yangın sürecinde de gece gündüz çalışarak can dostlarımızın hayatta kalmasını sağladı. Tüm çalışanlarımıza öncelikle teşekkür ediyorum. Barınağımızda öğrencilerimiz için sık sık etkinlikler düzenliyoruz. Çocuklarımızın doğa ve hayvan sevgisi konusunda farkındalıklı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak, görevimiz. Can dostlarımızın yaşama haklarına sahip çıkıyoruz. Hayvanlarımızın kendilerini koruyabilmeleri adına ve daha rahat bir alanda yaşamaları için kedi evlerinin sayısını artırmaya devam edeceğiz. Bugün bu etkinliğe katılan öğrencilerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

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