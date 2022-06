Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Gökoğlu, son dönemde kıyıya ölüleri vuran caretta carettalar ile ilgili olarak, "Sıklıkla kaplumbağa ölümlerinin çoğu çarpılma şeklinde oluyor. Çünkü bu canlılar su yüzeyine çıkıp hava almaları gerekiyor. Yüzeye çıktıkları an, hızla gelen paraşüt ve diğer tekneler, jet skiler, hatta çok büyük yatlarda bu canlılara çarpabiliyor” dedi.



Mayıs ayının başlangıcından itibaren Antalya kıyıları boyunca yumurta bırakmaya başlayan careta caretta kaplumbağalarının, son haftalarda bir kaç tanesinin ölüleri ise kıyılara vurdu. Bu canlılarından iki tanesi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne vurmuş ve sudan alınan canlılar görevliler tarafından gömülmüştü.c Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Gökoğlu, bu canlıların kıyıya vurmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.Akdeniz kıyılarında iki tür deniz kaplumbağasının olduğunu belirterek, bunlardan birinin caretta carett diğeri yeşil deniz kaplumbağası olarak bilinen kelonya midas olduğunu bildirdi.

Bu canlıların yumurtlama döneminin geldiğini ev sıklıkla kıyılarımıza çıkış yağmaya başladığının altını çizen Gökoğlu, “ Kıyılarımıza yaklaşmış durumdalar, çoğu gece gelip yumurtasını bırakıyorlar. Zaman zaman bu canlılar balıkçı ağlarına ve parekatalarına takılma yaşanıyor. Yaz mevsimiyle birlikte tatil döneminin de başlamasıyla deniz üzerinde çok sayışa su sporu aracının olduğunu görüyoruz. Sıklıkla kaplumbağa ölümlerinin çoğu çarpılma şeklinde oluyor. Çünkü bu canlılar su yüzeyine çıkıp hava almaları gerekiyor. Yüzeye çıktıkları an, hızla gelen paraşüt ve diğer tekneler, jet skiler, hatta çok büyük yatlarda bu canlılara çarpabiliyor” dedi.



"Tekneler çarpabiliyor"

Çarpmanın yanı sıra pervanelerinde bu canlılara dokunabildiğini dile getiren Gökoğlu, “ Son dönemde bu dönemlerde bu canlılardan bu olaylardan ölümler sıklıkla yaşanabiliyor. Muhtemelen kıyılarımıza çıkıp ölen kaplumbağalardan bundan kaynaklanıyor. Özelikle su sporu yapan teknelerin bu dönemde kulvarları dışına çıkmamaları gerekiyor. Her canlının yaşam alanı var, buna dikkat etmeliyiz. Temmuz ayının ortasına kadar canlıların kıyıya çıkma işlemleri devam eder. Deniz suyunun geç ısınmasından dolayı 1015 günlük bir sapma var. Temmuz ayının ortasına kadar bu yumurtlama devam eder. Ardından doğum olayımız başlayacak” ifadelerini kullandı.

Gökoğlu, caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının kıyılarda görülmesinin yaşanabilecek bir çevrenin göstergesinin olduğunun altını çizdi.



"Hastalandıkları an kıyıya vurular"

Karaya vuran yunus hakkında da değerlendirmelerde bulunan Mehmet Gökoğlu, " Yunuslar deniz memelileridir, genellikle hastalandıkları ve güçten düştükleri an kıyıya yaklaşırlar. İşitme merkezi zarar gördüğü zaman bu canlılar kıyıya vurmaya başlarlar. Bu tür canlıların hastalık ve parazitlere karşı otopsilerinin yapılması gerekir. Yunuslar zaman zaman teknelere de eşlik ederler ve yaralanmalar olabilir. Ama bu yunusta herhangi bir yaralanma yok” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.