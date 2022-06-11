Yargıtay Başkanı Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin’den Antalya Adliyesi ziyareti

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Antalya Adliyesi’ni ziyaret etti.

Yargıtay Birinci Başkan Vekili Eyup Yeşil, Yargıtay Birinci Başkan Vekili Adem Albayrak ve Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım’ın da yer aldığı programda, 9 Haziran’da Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ve Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar, makamlarında ziyaret edildi.

Ziyarette Başsavcılık Şeref Defteri’ni imzalayan Yargıtay Başkanı Akaraca’ya ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına Şahin’e; Cumhuriyet Başsavcısı İnal ve Adalet Komisyonu Başkanı Yaşar tarafından Antalya ili ve Antalya Adliyesi hakkında bilgi verildi. Yargıtay Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek herkese görevlerinde başarı dileklerinde bulundu.

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