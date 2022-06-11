Rektör Özkan: Antalya Teknokentini tarım ve yazılım konusunda bir üs haline getireceğiz” Antalya Ekosistem Buluşması Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Özkan: Antalya Teknokentini tarım ve yazılım konusunda bir üs haline getireceğiz” Antalya Ekosistem Buluşması Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi

İHA

Rektör Özkan: Antalya Teknokentini tarım ve yazılım konusunda bir üs haline getireceğiz” Antalya Ekosistem Buluşması Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi

Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ekosistem Toplantısı’nda konuşan Rektör Özkan, Antalya Teknokentini tarım ve yazılım konusunda önemli bir merkez haline getireceklerini söyledi.
Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent koordinatörlüğünde Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonu’nda Ekosistem Toplantısı gerçekleştirildi.

Tarım ve yazılım merkezi
Bilgi, iletişim ve teknoloji konusunda üniversite ve şehirdeki çalışmaların, projeleri ve hedeflerin konuşulduğu toplantıda Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi’nin proje ve hedeflerinden bahsetti. Antalya Teknokentini tarım ve yazılım konusunda bir üs haline getireceklerinin müjdesini veren Rektör Özkan “Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Teknokent olarak bizim burada yapmaya çalıştığımız şey Antalya’nın bulunduğu coğrafyaya, alt yapısına, potansiyeline baktığımızda iki başlıkta karar kıldık, tarım ve yazılım. Antalya Teknokentimizi tarım ve yazılım konusunda iki başlık altında toplayarak bu alanları güçlendireceğiz. Antalya tarımda coğrafyası ile zaten tartışmasız. Bilişim açısından da yine Antalya’ya insanları çekmek açısından çok güzel bir bölge. Bu atılacak adımların inşallah hem Antalya’ya hem de Türkiye’ye faydası olur uzun vadede” dedi.

“Gelecek, teknolojiyi üretenin elinde”
Geleceğin teknolojiyi kim en iyi kullanıyorsa ve üretiyorsa onun ellerinde olacağını ve dünyada sözü de onların söyleyeceğini belirten Rektör Özkan, “Bunu yakın zamanda gördük zaten. Tarihte iki dönüm noktası buharlı makinaların üretimi ve internet ve dijitalleşmeden sonra evrim geçirdi insanlık. Bu sebeple eğitimde iki şeye çok önem vermemiz gerekiyor. İnsanlığın doğada survive edebilme yeteneğini kazandırmak. Bence eğitimde her yaş grubunda bunu kazandırmak gerek diye düşünüyorum. Spektrumun diğer ucunda da herkesin bundan sonra yazılım bilmesi gerekiyor. Bugüne kadar kaç dil biliyorsunuz diye soruyorduk. Bundan sonra belki de hangi yazılım dillerini biliyorsunuz diye sorulacak. Eğitimde çocukları özendirmek anlamında kesinlikle bu özellikleri kazandırmak gerekiyor ki önümüzdeki 1015 yıl sonra liderler liginde yarışalım. Bunu çok önemsiyorum” diye konuştu.

Bilişim sektörünü geliştirme toplantıları
Türkiye’nin bilişim sektöründe geliştirilmesi, iyileştirilmesi gereken noktalarda sektörden doğrudan geri bildirim almak üzere bu ekosistem toplantılarını düzelmeye başladıklarını söyleyen AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Dr. Ömer İleri, “Ziyaret ettiğimiz her ilde ilin teknoparklar, rektörler, belediye, sanayi odalarını bir araya getirerek öncelikli olarak o il çerçevesinde o aktörler arasında hızlıca çözülebilecek bir alanlar var mı, buna bakmak ve çözüme vesile olmak amacıyla ekosistem toplantılarını düzenledik ve bunun sahada karşılığı olduğunu gördük” dedi.

“Paydaşlar arası iletişimi tekrar canlandırdık
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı’ndan ve Türk siyasetine getirdikleri dijitalin siyaseti kavramından bahseden Dr. Ömer İleri, dijitalin siyaseti kavramının dijital alanı sadece söylemleri yaymak için kullanmaktan ziyade bu alanları anlamak bu alanlarla ilgili gelişmeler noktasında pozisyonunu belirlemek ve çeşitli karar mekanizmalarına katkı sağlamak olduğunu anlattı. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı olarak uzun vadede sonuç verebilecek bir çok çalışmayı başlattıklarını bunun yanında özellikle orta ve kısa vadede hızlıca sonuç alabilecek konulara odaklanmak istediklerini dile getiren Dr. Ömer İleri “Bu çerçevede de bu toplantılar vesilesiyle teknopark müdürleri, rektörler, belediye başkanları, sanayi odası başkanları ve milletvekilleri arasında iletişimi tekrar canlandırdığımızı gördük. Bunun yanında özellikle doğrudan Cumhurbaşkanımıza sunmak noktasında sektörün hangi alanlarda biraz daha önünü açmak gerekir, hangi alanlarda iyileşmeye yer vardır hangi alanlarda kendimizi daha çok geliştirebiliriz konusunda da çeşitli bilgiler topladık” şeklinde konuştu.

Üniversitesanayi iş birliğine vurgu
Antalya Teknokent’in faaliyetlerinden ve projelerinden bahseden Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz ise Akdeniz Üniversitesi’nin akademi ve arge bilgisini Antalya Teknokent’in gücüyle ticarileştirme noktasında kamu üniversite sanayi iş birliğini sağlayan bir konumda olduklarını söyledi. Teknokent bünyesindeki firmaları ve faaliyet alanlarını geniş bir sunumla anlatan Yavuz, Antalya Teknokent bünyesinde binin üzerindeki proje, 875 ticarileşen proje yapıldığını ve 54 akademisyen firması ve 14 öğrenci firması olmak üzere toplam 171 firma olduğundan ve bunların ülkeye katkılarından bahsetti. Toplantıda kurum temsilcileri de teknoloji ve dijitalleşme konusunda kendi alanlarında yapılabilecek uygulama önerilerini dile getirdi.
Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Dr. Ömer İleri, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın yanı sıra Antalya Milletvekilli Atay Uslu, AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş, AK Parti MKYK Üyesi Ayşe Güliz Yılman, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ve ATSO Başkan Yardımcısı Mızrap Cihangir Deniz’in de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğaya atılan ilaçlar, balıklarda davranış bozukluğuna yol açıyor
YEREL HABERLER Doğaya atılan ilaçlar, balıklarda davranış ...
Komşu kavgasını ayırayım derken başına gelmeyen kalmadı Hamile eşinin parmakları kırıldı, kendisi yumruklandı Mağdur Mustafa Y.: “Televizyonlarda kadına şiddet olayları görüyoruz, ben de o olayların biri yaşanmasın dedim”
YEREL HABERLER Komşu kavgasını ayırayım derken başına gelmeyen ...
Tur midibüsü ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Tur midibüsü ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Akseki’de gençlere yönelik fırsatlar anlatıldı
YEREL HABERLER Akseki’de gençlere yönelik fırsatlar anlatıldı
İyilik ve yardımseverliğin rengini “sarı” olarak belirlediler
YEREL HABERLER İyilik ve yardımseverliğin rengini “sarı” olarak ...
Yargıtay Başkanı Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin’den Antalya Adliyesi ziyareti
YEREL HABERLER Yargıtay Başkanı Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet ...
Aslan: ''Yaz aylarında cilt bakımına dikkat''
YEREL HABERLER Aslan: ''Yaz aylarında cilt bakımına dikkat''
Dokumapark Orman Kütüphanesi okurlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Dokumapark Orman Kütüphanesi okurlarıyla buluştu
Takip mesafesini korumayan motosiklet kaza yapan araçlara çarptı Kaza anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı
YEREL HABERLER Takip mesafesini korumayan motosiklet kaza yapan ...
Su sporları araçlarına, caretta caretta uyarısı Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Gökoğlu: "Sıklıkla kaplumbağa ölümlerinin çoğu çarpılma şeklinde oluyor, çünkü bu canlılar su yüzeyine çıkıp hava almaları gerekiyor" "Yüzeye çıktıkları an, hızla gelen paraşüt ve diğer tekneler, jet skiler, hatta çok büyük yatlarda bu canlılara çarpabiliyor” "Su sporu yapan teknelerin bu dönemde kulvarları dışına çıkmamaları gerekiyor"
YEREL HABERLER Su sporları araçlarına, caretta caretta ...
Kanser hastalarına umut olan karar, Yargıtay'da onandı
YEREL HABERLER Kanser hastalarına umut olan karar, Yargıtay'da ...
Onun oyuncakları protez bacakları 8 yıla 5 protez bacak sığdıran minik Özge, oyuncak bebeğe sarılır gibi protez bacaklarına sarılıyor Minik Özge: “Onlar benim bacaklarım”
YEREL HABERLER Onun oyuncakları protez bacakları 8 yıla 5 protez ...
Antalya Valiliği'nden “Orman Yangınlarının Önlenmesi” genelgesi 7 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlarda mangal ve semavere kısıtlama
YEREL HABERLER Antalya Valiliği'nden “Orman Yangınlarının Önlenmesi” ...
Küçük eller kedi evlerini boyadı
YEREL HABERLER Küçük eller kedi evlerini boyadı
Polisin eş zamanlı operasyonunda 57 aranan şahıs yakalandı Operasyona 41 ekip ve 104 personel katıldı
YEREL HABERLER Polisin eş zamanlı operasyonunda 57 aranan şahıs ...
Havuz başında ayağı kayan turist yaralandı
YEREL HABERLER Havuz başında ayağı kayan turist yaralandı
İngiliz vatandaşı evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER İngiliz vatandaşı evinde ölü bulundu
El emeği ürünler görücüye çıktı
YEREL HABERLER El emeği ürünler görücüye çıktı
Batı Akdeniz’e kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Batı Akdeniz’e kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı
Park halindeki aracını temizlerken otomobilin çarptığı taksiciden acı haber geldi 21 gün sonra hayatını kaybeden taksici, son yolculuğuna uğurlandı Taksiciyi ölüme sürükleyen kaza anları ise kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Park halindeki aracını temizlerken otomobilin ...
Kaş Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi minikleri ağırlamaya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kaş Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi minikleri ...
Ucuz ekmeğe kurşun, fırıncı Osman’ı yıldırmadı Ucuz ekmek saldırganı ev hapsine mahkum edildi, fırıncı 4 liraya yükselen ekmeği 3,5 liradan satmaya başladı Fiyattan memnun olan vatandaşlar, 4'er 5'er ekmek alıyor Fırıncı Osman Soylu: “Halkımızın yanında olmaya çalışıyoruz” Vatandaşlar: “Ekmek ucuza satılabiliyorsa, diğer ürünler de satılabilir”
YEREL HABERLER Ucuz ekmeğe kurşun, fırıncı Osman’ı yıldırmadı Ucuz ...
Soner Aydoğdu, Antalyaspor'a imzayı attı
YEREL HABERLER Soner Aydoğdu, Antalyaspor'a imzayı attı
Antalyaspor’un yeni transferi Soner Aydoğdu resmi imzayı attı FTA Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Özer: “Soner’in çıkış yakalayarak yeniden A Milli takımımıza yükseleceğine inanıyorum” Soner Aydoğdu: “Böylesine büyük bir camiada olmaktan dolayı çok mutluyum”
YEREL HABERLER Antalyaspor’un yeni transferi Soner Aydoğdu resmi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.