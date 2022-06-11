Rektör Özkan: Antalya Teknokentini tarım ve yazılım konusunda bir üs haline getireceğiz” Antalya Ekosistem Buluşması Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi

Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ekosistem Toplantısı’nda konuşan Rektör Özkan, Antalya Teknokentini tarım ve yazılım konusunda önemli bir merkez haline getireceklerini söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent koordinatörlüğünde Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonu’nda Ekosistem Toplantısı gerçekleştirildi.



Tarım ve yazılım merkezi

Bilgi, iletişim ve teknoloji konusunda üniversite ve şehirdeki çalışmaların, projeleri ve hedeflerin konuşulduğu toplantıda Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi’nin proje ve hedeflerinden bahsetti. Antalya Teknokentini tarım ve yazılım konusunda bir üs haline getireceklerinin müjdesini veren Rektör Özkan “Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Teknokent olarak bizim burada yapmaya çalıştığımız şey Antalya’nın bulunduğu coğrafyaya, alt yapısına, potansiyeline baktığımızda iki başlıkta karar kıldık, tarım ve yazılım. Antalya Teknokentimizi tarım ve yazılım konusunda iki başlık altında toplayarak bu alanları güçlendireceğiz. Antalya tarımda coğrafyası ile zaten tartışmasız. Bilişim açısından da yine Antalya’ya insanları çekmek açısından çok güzel bir bölge. Bu atılacak adımların inşallah hem Antalya’ya hem de Türkiye’ye faydası olur uzun vadede” dedi.



“Gelecek, teknolojiyi üretenin elinde”

Geleceğin teknolojiyi kim en iyi kullanıyorsa ve üretiyorsa onun ellerinde olacağını ve dünyada sözü de onların söyleyeceğini belirten Rektör Özkan, “Bunu yakın zamanda gördük zaten. Tarihte iki dönüm noktası buharlı makinaların üretimi ve internet ve dijitalleşmeden sonra evrim geçirdi insanlık. Bu sebeple eğitimde iki şeye çok önem vermemiz gerekiyor. İnsanlığın doğada survive edebilme yeteneğini kazandırmak. Bence eğitimde her yaş grubunda bunu kazandırmak gerek diye düşünüyorum. Spektrumun diğer ucunda da herkesin bundan sonra yazılım bilmesi gerekiyor. Bugüne kadar kaç dil biliyorsunuz diye soruyorduk. Bundan sonra belki de hangi yazılım dillerini biliyorsunuz diye sorulacak. Eğitimde çocukları özendirmek anlamında kesinlikle bu özellikleri kazandırmak gerekiyor ki önümüzdeki 1015 yıl sonra liderler liginde yarışalım. Bunu çok önemsiyorum” diye konuştu.



Bilişim sektörünü geliştirme toplantıları

Türkiye’nin bilişim sektöründe geliştirilmesi, iyileştirilmesi gereken noktalarda sektörden doğrudan geri bildirim almak üzere bu ekosistem toplantılarını düzelmeye başladıklarını söyleyen AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Dr. Ömer İleri, “Ziyaret ettiğimiz her ilde ilin teknoparklar, rektörler, belediye, sanayi odalarını bir araya getirerek öncelikli olarak o il çerçevesinde o aktörler arasında hızlıca çözülebilecek bir alanlar var mı, buna bakmak ve çözüme vesile olmak amacıyla ekosistem toplantılarını düzenledik ve bunun sahada karşılığı olduğunu gördük” dedi.



“Paydaşlar arası iletişimi tekrar canlandırdık

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı’ndan ve Türk siyasetine getirdikleri dijitalin siyaseti kavramından bahseden Dr. Ömer İleri, dijitalin siyaseti kavramının dijital alanı sadece söylemleri yaymak için kullanmaktan ziyade bu alanları anlamak bu alanlarla ilgili gelişmeler noktasında pozisyonunu belirlemek ve çeşitli karar mekanizmalarına katkı sağlamak olduğunu anlattı. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı olarak uzun vadede sonuç verebilecek bir çok çalışmayı başlattıklarını bunun yanında özellikle orta ve kısa vadede hızlıca sonuç alabilecek konulara odaklanmak istediklerini dile getiren Dr. Ömer İleri “Bu çerçevede de bu toplantılar vesilesiyle teknopark müdürleri, rektörler, belediye başkanları, sanayi odası başkanları ve milletvekilleri arasında iletişimi tekrar canlandırdığımızı gördük. Bunun yanında özellikle doğrudan Cumhurbaşkanımıza sunmak noktasında sektörün hangi alanlarda biraz daha önünü açmak gerekir, hangi alanlarda iyileşmeye yer vardır hangi alanlarda kendimizi daha çok geliştirebiliriz konusunda da çeşitli bilgiler topladık” şeklinde konuştu.



Üniversitesanayi iş birliğine vurgu

Antalya Teknokent’in faaliyetlerinden ve projelerinden bahseden Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz ise Akdeniz Üniversitesi’nin akademi ve arge bilgisini Antalya Teknokent’in gücüyle ticarileştirme noktasında kamu üniversite sanayi iş birliğini sağlayan bir konumda olduklarını söyledi. Teknokent bünyesindeki firmaları ve faaliyet alanlarını geniş bir sunumla anlatan Yavuz, Antalya Teknokent bünyesinde binin üzerindeki proje, 875 ticarileşen proje yapıldığını ve 54 akademisyen firması ve 14 öğrenci firması olmak üzere toplam 171 firma olduğundan ve bunların ülkeye katkılarından bahsetti. Toplantıda kurum temsilcileri de teknoloji ve dijitalleşme konusunda kendi alanlarında yapılabilecek uygulama önerilerini dile getirdi.

Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Dr. Ömer İleri, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın yanı sıra Antalya Milletvekilli Atay Uslu, AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş, AK Parti MKYK Üyesi Ayşe Güliz Yılman, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ve ATSO Başkan Yardımcısı Mızrap Cihangir Deniz’in de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

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