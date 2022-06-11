Sofraya uygun olmayan çöpteki sebzelerin paylaşımına suç duyurusu



Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde sofraya uygun olmayan sebzelerin döküldüğü alanı görüntüleyip, sosyal medyadan paylaşan U.A. hakkında Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve beraberindekiler, ilçe halkına, üreticisine ve esnafına hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Gazipaşa'da arazi bakmaya çıkan U.A., sofraya uygun olmadığı için çöpe dökülen yüzlerce kilo sebzeyi cep telefonu ile kayda alıp sosyal medyada paylaştı. Bu sebzelerin vatandaşlara verilmesi gerektiğini belirten U.A.´nın kullandığı ifadeler, ilçe halkında tepkiye neden oldu.

Antalya Barosu Gazipaşa Temsilcisi Ali Akyol, Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, CHP İlçe Başkanı Yavuz Demir, İyi Parti İlçe Başkanı Osman Nuri Yılmaz, Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Ali Sönmez, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Şahin, savcılığa gidip U.A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Gazipaşa Cumhuriyet Savcılığı'na verilen dilekçede, U.A.'nın Gazipaşa halkına, üreticilerine ve esnafına hakarette bulunduğu, halkı kin ve düşmanlığa tahrik edip aşağıladığı öne sürülerek şöyle denildi:

"Son günlerde şüpheli tarafından çekilerek sosyal medya platformlarında alenen yayınlanan ve ülke gündemini meşgul eden bir video ile ismini Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten alan Gazipaşa halkına, üreticilerine ve esnaflarına karşı, 'vatan haini', 'şerefsiz' ve 'alçak' gibi ifadeler kullanılmak sureti ile hakaret edilmiştir. Şüpheli, ülkece içinden geçtiğimiz ekonomik krizin tüm faturasını, çok zor şartlarda ürettiği ürünü değerinde satamayan ve yoksulluk sınırında yaşayan Gazipaşalı üreticilere, zor şartlarda ve artan mali yükümlülüklere rağmen Türk halkına ürün tedarik noktasında gece gündüz çalışan Gazipaşalı esnaflara ve tüm ilgililere yükleyerek bu yönde bir algı oluşturmaya çalıştırmaktadır. Bu hali ile Gazipaşa halkını, tüm ülkedeki ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlara karşı, haksız ithamlarda hedef göstererek, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmektedir. Ülkemiz ekonomik gerçeklerinden kopuk ve üretim süreçlerinden habersiz olan şüpheli tarafından video ile toplumda Gazipaşa üreticisine ve esnafına karşı haksız bir ön yargı oluşmasına sebebiyet verilmiştir. Bizler, Gazipaşa halkının bireyleri olarak, şüpheli hakkında ilçe halkımız aleyhine sarf ettiği 'vatan haini', 'şerefsiz' ve 'alçak' gibi kelimeler nedeniyle şikayetçiyiz. Müşteki sayısı kadar dava açılarak şüphelinin cezalandırılmasını saygı ile talep ederiz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT

2022-06-11 12:40:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.