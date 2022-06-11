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Turizmde yeni trend: “Kişiselleştirilmiş Tatil” Ceylan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Ceylan: “İnsanlar tatilinde özgür olmak istiyor” “Ağırladığımız her misafirin huzurlu ve konforlu tatil yapabilmesini arzuluyoruz”

İHA

Turizmde yeni trend: “Kişiselleştirilmiş Tatil” Ceylan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Ceylan: “İnsanlar tatilinde özgür olmak istiyor” “Ağırladığımız her misafirin huzurlu ve konforlu tatil yapabilmesini arzuluyoruz”

Otellerinde “Kişiselleştirilmiş Tatil” trendine uyum sağladıklarını söyleyen Ceylan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Ceylan, “İnsanlar artık tatilinde özgür olmak istiyor, biz de hizmet politikamızı bu gelişmelere bağlı olarak güncelledik ve geliştirdik” dedi.
Türkiye Turizminin amiral gemisi Antalya, seçkin otelleriyle yurt içi ve yurt dışından milyonlarca misafiri ağırlıyor. Dünyada değişen tatil trendlerini iyi okuyan otel gruplarının başında gelen Sherwood Resorts & Hotels, 2018 yılında “Exclusive” alt markası ile kişiye özel ve lüks tatil uygulamasına başladı.

“Zengin mutfakların en leziz örneklerini en kaliteli şekilde misafirlerimizle buluşturuyoruz”
Ceylan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Ceylan, “Artık herkes hayalindeki tatili eksiksiz yaşamak istiyor. Biz de kurgumuzu o hayalleri gerçekleştirmek üzerine yaptık” dedi. Bu çerçevede yapılan konsept değişikliklerine de değinen Ceylan, “İnsanlar, saat baskısı içinde tatilini sınırlandırmak istemiyor. Tatilinde özgür olmak istiyor; kahvaltısını istediği saatte istediği yerde yapmak, vegan besleniyorsa ona uygun menüleri görmek istiyor. Biz de hizmet politikamızı bu gelişmelere bağlı olarak güncelledik ve geliştirdik” diye aktardı.
Gastronominin sürdürülebilir turizmdeki önemini ve sektördeki gelişmeleri takip ettiklerine de vurgu yapan Ceylan, “Konseptimizde Anadolu ve Akdeniz Mutfağının yeri çok önemli. Önceliğimiz bu zengin mutfakların en leziz örneklerini en kaliteli şekilde misafirlerimizle buluşturuyoruz. Bunun yanında dünya mutfaklarından en seçkin lezzetleri de misafirlerimizin beğenisine sunuyoruz” diye konuştu.

“Geniş odalar ve yeşile saygı önceliğimiz”
Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından belirlenen kriterlere göre, son 2 yıldır ‘Konaklama İhracatı’ kategorisinde ilk 3’e giren Sherwood Resorts & Hotels; İngiltere, Almanya, İsviçre, Hollanda gibi Avrupa Ülkeleri başta olmak üzere dünyanın 70 ülkesinden ve yurt içinden yüzbinlerce misafire ev sahipliği yapıyor. Otel içerisinde kişi başına düşen metrekare alanı ile sektör ortalamasının üzerinde olduklarına değinen Ceylan, “Biz ağırladığımız her misafirin huzurlu ve konforlu tatil yapabilmesini arzuluyoruz, bu prensip dâhilinde tüm otel yatırımlarımızda daha fazla yatak kapasitesine ulaşma imkânımız varken, biz bunu tercih etmedik. Dolayısı ile misafirlerimize daha ferah mekânlar ve daha çok yeşil alan sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kalitede sürdürülebilirlik için 15 milyon Euro’luk entegre tesis yatırımı
Sherwood Resorts & Hotels’in 1991 yılında sektöre adım atmış, misafir memnuniyetini önceleyen, hizmet anlayışını her yıl üste taşımayı başarmış bir grup olduğunu ve gelişen, değişen turizm trendlerini yakından takip ettiklerini dile getiren Hasan Ali Ceylan, “21 oda ile başladığımız sektörde bugün 7 otelimizde 6 bin 400 yatak kapasitemiz ve 2 bin 78 personelimizle yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Hâlihazırda yatak kapasitemizi 2 katına çıkaracak arsa yatırımını tamamlamış bulunmakla beraber bu alanlarda doğru zamanda turizmin yeni ihtiyaç ve trendlerine uygun projeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.
Kalitede sürdürülebilirlik çalışmalarına büyük önem veren grup, buna bağlı olarak tesislerinin ihtiyaçlarını da üretiyor. Grup, 2019 yılından bu yana 15 Milyon Euro’luk yatırım yaparak kendi kalite standartlarını oluşturan ve güvence altına alan bir sistem kurdu. Grup tüm tesisleri için unlu mamul ve pastacılık ürünlerinin tamamını Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) kurduğu tesisinde üretiyor ve sevkini sağlıyor. Grup yerel üreticiden süt tedarik ederek, hiçbir katkı maddesi kullanmadan doğal dondurma üretiyor. Böylece gruptaki tüm otellerde kaliteli ve taze ürünler sunuluyor. Yine AOSB’de grubun tüm ihtiyacını karşılayacak Entegre Et Tesisleri de bu yıl Mayıs ayında faaliyete geçti. Entregre tesisler bünyesinde; kendi otellerine hizmet veren Tekstil Yıkama Fabrikası, Toptancı Hali’nde Yaş Meyve Sebze İşletmesi, Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Çiftliği ve kendi enerjisini üretmek adına Güneş Enerji Tesislerini (GES) kurdu. Yönetim Kurulu Başkanı Ceylan, “Sürdürülebilirlik tüm dünyada son günlerin en önemli mottosu, biz de buna sahip çıktık. Kalitede sürdürülebilir olmayı tam anlamıyla uyguladığımızı düşünüyorum. Yedi otelimizde de aynı kaliteyi misafirlerimize sunmak adına yeni yatırımlar yaparak kurduğumuz sistemin amacına ulaştığını görmek 30. yılımızı kutladığımız bu günlerde bizlere gurur veriyor” dedi.
Ceylan, Kurban Bayramı rezervasyonlarının iyi olduğunun da altını çizerek, 2022 yılında olağanüstü bir durum olmaz ise 165 bin misafir ağırlamayı planladıklarını vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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