Kur-anı Kerime tekme atılan okulun müdürü ve nöbetçi yardımcısı görevinden uzaklaştırıldı

Antalya’nın Serik ilçesinde lise öğrencisi tarafından Kuranı Kerim’e tekme atılması olayı ile ilgili olarak okul müdürü ve nöbetçi müdür yardımcısı devam eden soruşturmanın selameti açısından görevlerinden uzaklaştırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir lisede sınıftaki öğrencinin Kuranı Kerim’i havaya attığı, diğer öğrencinin de tekme vurduğu anların görüntüsü cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olay sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili müfettiş görevlendirilerek, 4 öğrenci disipline sevk edilerek okul hakkında da idari soruşturma başlatılmıştı.

Okul müdürü ve nöbetçi müdür yardımcısının devam eden soruşturmanın selameti açısından görevlerinden uzaklaştırıldığı öğrenildi. İki ismin yerine ise vekaleten müdür görevlendirilmesinin yapıldığı belirtildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.