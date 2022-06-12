Orman yangınında evlerini kaybedenler için yapılan konutlarda sona gelindi Yöresel mimariye uygun yapılan evlerin 2 ay içinde teslim edilmesi bekleniyor Alevlere teslim olan mahallede evlerini kaybeden vatandaşlar için hummalı çalışma devam ediyor

Antalya’nın Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl orman yangınında yanan evlerin yerine yapılan evlerin inşasında sona gelindi.

Yangının hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sahada hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi. Yeni evlerin yöresel mimariye uygun, iki katlı olacak şekilde planlaması yapıldı. Kısa sürede ihale sürecinin tamamlanmasının ardından köy evlerinin yapımına başlandı. İnşasına devam edilen evlerine kavuşmak için mahalle halkı gün sayıyor.

Kepezbeleni Mahallesi'nin görüntüsü ise şantiyeyi andırıyor. 64 evin yandığı mahallede yeni evlerin yapımı son süratle devam ediyor. Evler 3+1 ve 2+1 iki katlı olarak yöresel mimariye uygun olarak yapılıyor.

İnşaat firması şantiye şefi Adil Yiğiter, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde yangından dolayı evlerin yapımı için geçen yıl 11 Kasım tarihinde firmaya yer teslim edildiğini söyledi. İnşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini söyleyen Yiğiter, “İnşaatımız şu anda devam ediyor. Kaba inşaat olarak yüzde 95, ince inşaat olarak da yüzde 70 seviyesindeyiz. Bir yandan da alt yapı çalışmalarımızda devam ediyor. Köy içi yollarını sabit tutarak yeni yollar açıldı. Buralara kilitli parke yapılacak. Kurban Bayramı'ndan sonra bunları da sonlandıracağız. Toplam 60 blok yapılacak. Bunun yanında bir adet köy konağı ve bir adet şadırvan yapılacak. 44 blok 3+1, iki katlı alt katı çok amaçlı depo, üst katı konut şeklinde. 25 blok ise 2+1 şeklinde yapımı sürmektedir” dedi.



“Proje geleneksel mimariye uygun”

Yiğiter, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tip olarak gönderilen projenin geleneksel mimariye uygun şekilde tipler oluşturduklarını ve konutların yaklaşık 2 ay içerisinde tamamlanarak vatandaşlara teslim etmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Kepezbeleni Mahallesi Muhtarı Mehmet Uyar, geçtiğimiz yıl 28 Temmuz gecesi ormanda başlayan yangının rüzgarın da etkisiyle hızla mahalledeki evlere sıçradığını söyleyen Uyar, “Yangın ile köyümüz de evlerin birçoğu yandı. Boşaltılan köyümüzdeki vatandaşlara devletimiz tarafından 50 konteyner tahsis etti. Şu anda yangın mağdurlarının büyük kesimi burada yaşıyorlar. Yangının arkasından Devletimiz hızla yaralarımızı sarmaya başladı. Mahallemizdeki imar sorunlarının çözülmesinin ardından geçtiğimiz yıl ihalesi yapılarak firma tarafından kasım ayında evlerin yapımına başlandı. Şu anda yanan evlerimizin yapımı hızla devam ediyor. Şu ana kadar evlerin yaklaşık yüzde 80’i tamamlandı" diye konuştu.



"Yöresel mimariye uygun yapılıyor"

Evlerin yöre mimarisine uygun inşa edilmesi projesinin çok ilgi gördüğünü söyleyen Uyar, "Bazı mağdur vatandaşlarımızın yanan evlerinin yerine yenisinin yapılması mümkün olmayınca, hazine arazisine yapıldı. Oralardan da çekiliş usulüyle ev sahiplerine evleri teslim edilecek. Binalar yangından 4 ay sonra yapılmaya başlandı. Evler 56 ayda hızla yükseldi. Evlerin bitmesiyle birlikte vatandaşlarımız kendi evlerine yerleşecekler. Bizlere yardımcı olan tüm devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Rabbim bir daha böyle afetlerden ülkemizi korusun” dedi.

Kepezbeleni Mahallesi'nde yaşayan 83 yaşındaki Mahmut Arslan ise, "Yangın başladığında aşırı rüzgar vardı. Yarım saat içinde ateş köye girdi. Jandarmaya haber verdik. Köylüleri jandarma tahliye etti. 64 tane ev yandı sadece 13 ev zarar görmedi. Eski muhtarımız Hasan Ali Yüksel de dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Devletimiz evleri yaptırıyor. Yüzde 80'i yapıldı. Kısa zamanda köylümüze teslim edecekler. Allah devletimize zeval vermesin. Her şey dört dörtlük yapılıyor. Yanan evlerimiz son hızıyla yapılıyor” diye konuştu.

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