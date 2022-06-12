Antalya’nın Serik ilçesinde hamile bir kadının parmağının kırılmasıyla sonuçlanan komşu tartışmasında kendisini yaraladığı iddiası ile komşusunun suç duyurusunda bulunduğu adamın oğlu, babasını savundu.

Olay, 8 Haziran günü gece saatlerinde Serik'in Akçaalan Mahallesi’nde bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre kayınbirader ve enişte arasında kavga çıkınca, sesi duyup kapıyı açan ve kavga edenleri ayırmak isteyen apartman sakinleri olaya müdahale etti. Bu esnada kavgayı ayırmaya çalışan Mustafa Y. isimli vatandaş aynı apartmanda oturan komşusunun kayınpederi tarafından darp edildiğini, olay sonrası hamile eşinin de darp edildiğini ve parmaklarının kırıldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Tartışma ve kavga anları güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.



"Eşimin kolunu kırdılar yanlış haber uydurdular"

Yaşananların ardından Mustafa Y.’yi darp ettiği iddia edilen kayınpederin oğlu Veli Candur babasını savundu. İki gün önceye kadar kız kardeşi ve kocasıyla aile içi problem yaşandığını söyleyen Veli Candur, "Kendi evlerinde sözlü atışmalar ve tartışmalar oldu, bir arbede yaşandı. Bu arbede sırasında komşularımız Allah razı olsun bizi ayırmaya kalktılar. Yalnız komşumuzun birisi bizi ayırmak yerine baskınlık sağlamaya çalışınca aramızda itiş kakış yaşandı. Bu esnada kadına şiddet tarzında, 'eşimin kolunu kırdılar' diye beyanda bulundular. Benim annem ve babam rahatsız. Görüntüyü sosyal medyaya sızdırdılar, aile içi bir olayken, kadına şiddet gibi farklı bir olaya çekmeye çalıştılar. Sonuna kadar ben de davacı ve şikayetçiyim" diye konuştu.



"Bununla alakalı herkes hakkında suç duyurusunda bulunacağız"

Ailenin avukatı İremnur Işık ise, "Müvekkillerim, 8 Haziran günü Akçaalan Mahallesi'ne kardeşinin şiddet gördüğü iddiası üzerine gitmiştir. Onları ayırmak ve sakinleştirip barıştırmak için olay yerine gitmiş ancak komşuların olaya karışmasıyla istemsiz bir şekilde yanlış anlaşılarak büyümüştür. Daha sonrasında karşı komşu müvekkillerim hakkında yalan yanlış haberlerde bulunmuş, videolar ile yanlış yönlendirerek birçok televizyon kanalına servis etmiştir. Burada müvekkillerimin kişilik ve ticari hakları maddi ve manevi değerleri zarar görmüştür. Bu konuyla alakalı yanlış beyanda bulunan ve olayı çarpıtan herkes hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Zaten kişiler ve taraflar iddiasından vazgeçmişler, olayın bir yanlış anlaşılma olduğunu ortaya koymuşlar ve şikayetlerini geri çekmişlerdir. Şu ana kadar kamu davası da zaten açılmamıştır. Müvekkillerim suçsuzdur, aynı zamanda kendilerine iftira atılmıştır. Aile birliklerini korumaya gitmişken mağdur duruma düşmüşlerdir. Karşı tarafla ilgili müvekkillerime iftira atılmasıyla ilgili ticari hayatının zarar görmesiyle alakalı bütün yasal yollara başvurulacak ve tazminat davası açacağız" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.