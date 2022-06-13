Jandarma köpeği 'Kadro', hassas burnuyla kundaklamayı tespit ediyor



İbrahim LALELİ/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan narkotik, operasyon, iz takip, yangın tespit, kadavra, bomba, ve mayın arama köpekleri, farklı hassasiyet ve özellikleri ile dikkat çekiyor. Türkiye'nin tek yangın tespit köpeği 'Kadro', kundaklama şüphesinin olduğu alanda yanıcı maddenin döküldüğü noktayı hassas burnuyla tespit ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan eğitimli dedektör köpekler, suçlulara göz açtırmıyor. Buradaki köpekler, farklı hassasiyet ve ayrı görev alanları ile dikkat çekiyor. Konyaaltı ilçesine bağlı Çakırlar bölgesindeki köpek timi barınağında günlük eğitimlerine devam eden köpekler ayrıca jandarma personeli ile de uygulamalarda bulunuyor.

Barınaktaki köpeklere bebek gibi bakıldığını anlatan İl Jandarma Asayiş Komutanı Jandarma Binbaşı Haydar Dursun, merkezde farklı branşlarda eğitim gören 24 köpek bulunduğunu söyledi. Köpeklerin çeşitli eğitimlere tabi tutulduğunu belirten Dursun, "Merkezde 1 arama-kurtarma, 2 asayiş, 5 bomba arama, 1 çay-tütün tespit, 1 iz takip, 1 kadavra arama, 3 mayın arama, 2 operasyon, 7 uyuşturucu madde arama ve 1 yangın tespit köpeği bulunuyor. Eğitilmek üzere daha çok Belçika Malinois, Alman çoban, Labrador Retriever, Golden Retriever ve Pointer ırkı köpekler tercih ediliyor" dedi.

Merkezdeki özel eğitimli köpekler, kondisyon parkuru adı verilen bölümde günlük spor yapıyor. Hassas burunlu uyuşturucu köpekleri ve arama-kurtarma köpekleri Golden Rotriever ile Alman çoban ırklarından daha sert ve korkusuz olarak tabir edilen operasyon köpekleri ise Belçika Malinois ırkından seçiliyor.

TÜRKİYE'NİN TEK YANGIN TESPİT KÖPEĞİ

Golden Retriever cinsi, 7 yaşındaki yangın tespit köpeği 'Kadro' da becerileriyle ön plana çıkıyor. Kundaklama şüphesi olan orman yangınına partneri ile birlikte giden 'Kadro', bölgede hassas burnuyla tarama yapıyor. Mazot, benzin, tiner gibi yanıcı maddelerin kokusunu alarak yer tespiti yapan 'Kadro', yangınların kundaklama sonucu çıkıp çıkmadığını belirliyor. Kundaklama sonucuna ulaşıldığında ise 'Kadro', kullanılan yanıcı maddeler ile ilgili nokta atışı yapıyor. 'Kadro', bu özelliği nedeniyle Türkiye'nin tek yangın tespit köpeği olarak biliniyor. Özel aparatlar kullanılarak eğitimi güncel tutulan 'Kadro', bir şırınga ucu ile damlatılan benzinli noktayı saniyeler içinde tespit edip bölgeye oturuyor. Jandarma personeli ise belirlenen noktadan örnek alarak, yanıcı maddenin içeriği hakkında bilgi ediniyor.

Operasyon köpeği olarak eğitilen 'Mika' isimli Belçika Malinois ırkı ise sert ve korkusuz olarak biliniyor. İnsanların giremeyeceği noktalara hızla giren 'Mika', suçluyu vücudunun çeşitli yerlerinde ısırarak etkisiz hale getiriyor. 'Mika'ya aynı zamanda tam otomatik silahlarla donatılmış jandarma timleri eşlik ediyor. 'Mika'nın korkusuz bir köpek olduğunu belirten eğitmeni ise eğitimini dört dörtlük yerine getirerek suçla mücadelede aktif görev aldığını söyledi. Eğitmen ayrıca 'Mika'nın çok iyi jandarma operasyon köpeği olduğunu söyledi.

CANLI ARAMADA 1 NUMARA 'OCAK'

Canlı arama-kurtarmada görevli Golden Retriever ırkı 'Ocak' isimli köpek ise hassas burnu ile yerin metrelerce altındaki canlının kokusunu alarak eğitmenini uyarıyor. Eğitim alanında yer altına açılmış tünelde saklanan ve yaralıyı canlandıran kişiyi kısa sürede bulup, patilerini yere sürten 'Ocak', kritik görevlerde bulunuyor.

Enkaz altı, bölge arama gibi girilmesi zor noktalarda kazazedeye ulaşan 'Ocak', günlük eğitimini tamamlayınca ödül olarak plastik top ile oynamaya hak kazanıyor. 'Jandarmanın kahraman köpekleri' olarak bilinen eğitimli hizmet köpekleri, her başarılı görevin ardından plastik top ile ödüllendiriliyor. Köpekler, önlerine atılan topla saatlerce oynayarak eğleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2022-06-13 10:27:28



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