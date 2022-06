Genç kemancı Türkiye’yi temsilen Fas’ta Festivale Türkiye'den Elif Eroğlu katılacak

Genç keman sanatçısı Elif Eroğlu, farklı ülkelerden 80 sanatçının katılımıyla Fas’ta gerçekleşecek Uluslararası Kültür, Sanat ve Barış Festivali’nde Türkiye’yi temsil edecek.

Fas’ın Safi kentinde bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan “Uluslararası Kültür, Sanat ve Barış Festivali” (Safi International Festival for Culture, Arts and Peace) Safi Kültür Şehrinde başlıyor. Genç keman sanatçısı Elif Eroğlu vereceği keman resitali ile Türkiye’yi Fas Krallığında temsil edecek. 1919 Haziran arasında gerçekleşecek festivale Danimarka, Irak, İtalya, Libya, Macaristan, Mısır, Senegal, Suudi Arabistan, Tunus’tan 80 sanatçı katılacak.



Genç kemancıya milli görev

Eğitim, Kültür ve Sanattan Sorumlu ROA Başkanı Muhammed Hassani Fas’ta yaptığı açıklamada, “Festivalimiz diğer ülkelerle kültürel ve sanatsal iş birliği bağlarını geliştirmek amacıyla yapılmaktadır. Fas ile kardeş Türkiye Cumhuriyeti arasındaki kültürel ve sanatsal iş birliği bağlarını pekiştirmek, Fas/Safi’nin kalkınmasına ve kültürel geçişine katkıda bulunmak, barış ve hoşgörü kültürünü yaymak amacıyla, genç keman sanatçısı Elif Eroğlu’nu Fas Krallığı Safi Uluslararası Kültür Sanat ve Barış Festivali’nde ağırlamaktan onur duyuyoruz” dedi.

Festivale katılacak olmasından dolayı çok heyecanlı olduğunu ifade eden Elif Eroğlu ise “Bu festivale davet edilmekten dolayı gurur duyuyorum. Amacım ülkemizi, Antalya’yı ve aldığım eğitimi en iyi şekilde temsil etmek. Daha önce yurt dışında bazı yarışmalara katıldım. Bu tarz organizasyonların farklı kültürdeki müzisyenlerin, sanatçıların bir araya gelerek etkileşimde olmaları açısından çok yararlı olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.



“Kemanımla Türk eserleri çalacağım”

Eroğlu ayrıca, “Festivalde kemanımla Klasik ve Türk eserleri ile Fas müziği çalacağım. Faslı bir piyano sanatçısıyla Mozart Sonat çalacağız. Çocuklarla bir araya gelerek onlara müzik yapacağım. Şimdiden çok sabırsızlanıyorum ve heyecanlıyım. Desteklerini esirgemeyen keman öğretmenime, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ve aileme çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Dört gün sürecek festivalde 17 Haziran Perşembe günü saat 19:00 da piyano eşliğinde Sait Karabulut ile birlikte City of Culture and Arts Hall’de resital verecek olan genç keman sanatçı Elif Eroğlu, aynı gün 6. Med Ulusal Engelliler Merkezi’nde de konser vererek engelli çocuklarla bir araya gelecek, ayrıca festivale destek veren yerel makamları ziyaret edecek.



14 uluslararası ödül kazandı

7 yaşında Dania Kainova’dan keman dersleri almaya başlayan Elif Eroğlu, kısa sürede gösterdiği gelişimin ardından katıldığı ABD, Almanya, Bulgaristan, İngiltere, İspanya, İtalya, Japonya, Kazakistan, Polonya, Sırbistan, Ukrayna’da düzenlenen uluslararası müzik yarışmalarında 11 kez 1.’lik olmak üzere Türkiye’ye toplam 14 ödül kazandırdı.



Solist olarak sahne aldı

Almanya, İtalya ve Bulgaristan’da gala konserlerine çıkan, KKTC ve Türkiye’nin farklı şehirlerinde 40’ın üzerinde konser ve resital veren Eroğlu, Adana/Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ve Ankara/Başkent Orkestrası ile solist olarak sahne aldı.



Okullarda resital veriyor

Aynı zamanda Ankara/Agora Gençlik Senfoni Orkestrası ve İstanbul/Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası üyesi olan Elif Eroğlu, her çocuğun bir enstrüman çalması hedefiyle, ilköğretim okullarında resitaller vererek sosyal sorumluluk çalışmalarında yer alıyor, öğretmeni Dania Kainova ile akademik keman çalışmalarına devam ediyor.

