Tütüncü, DMD aileleri ile piknikte buluştu

“DMD Aileleri Piknikte Buluşuyor” etkinliğinde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Biz DMD ailelerimizle buluşmaları yılda bir güne sığdırmıyoruz. Sevginin günü mü olur? Her gün sevginin günüdür. Biz hayatın her anında sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz“ dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Parkfuntastic’te düzenlenen “DMD Aileleri Piknikte Buluşuyor” etkinliğine katıldı. Kepez Belediyesi, DMD Aileleri Derneği ve Antalya EAH Kas Hastalıkları Merkezi İşbirliğiyle düzenlenen DMD Aileleri Geleneksel Piknikte Buluşuyor” etkinliğine hekimler, hemşireler, DMD’li gençler, çocuklar ve aileleri katıldı.



“Her zaman yanınızdayız”

DMD’li çocuk ve gençlerin ailelerine seslenen Başkan Tütüncü, “Biz her zaman hayatı birbirimize bayram kılmaya çalışıyoruz. Sevgiyi büyütmeye çalışıyoruz, dostluğumuzu derinleştirmeye çalışıyoruz. Bizim 14 yıldır yaptığımız hayatı birlikte paylaşmak. İşte bu anlamda DMD ailelerimiz ile farklı etkinlikler çevresinde bir araya geldik. Hayatı paylaşmaya çalıştık. DMD Ailelerimizle buluşmaları yılda bir güne sığdırmıyoruz. Sevginin günü mü olur? Her gün sevginin günüdür. Biz hayatın her anında sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Kalben, gönülen hep birlikteyiz. Birbirimize dünyayı cennet kılalım, birbirimize hayatı bayram kılalım” dedi.



“DMD’li çocuklar kahramanlarımız”

DMD Aileleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Günel de Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye, derneğe olan desteklerinden dolayı teşekkür etti. “DMD’li çocuklarımız bizlerin güçlü kahramanları” diyerek sözlerine devam eden Dilek Günel, “Bizim çocuklarımızın da kahramanları Antalya Eğitim Araştırma Merkezi Kas Hastalıkları Merkezinin değerli hocaları ve hemşireleri. Bizim henüz bir tedavimiz olmasa da iyi bakım, beslenme, düzenli kontrolle çocuklarımızın yaşam kalitesini artırmaya ve DMD farkındalık çalışmaları yapıyoruz “ diye konuştu.

