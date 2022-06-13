Köprüçay'da kaybolan Burundili turisti arama çalışması 3'üncü gününde



Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),(DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Köprüçay Irmağı'na girmesinin ardından akıntıya kapılarak kaybolan Burundili Ally Seifu Bukere (22) için başlatılan ve şiddetli yağmur dolayısıyla dün durdurulan arama-kurtarma çalışmaları 3'üncü günde devam ediyor.

Manavgat'ın Beşkonak bölgesindeki Köprülü Kanyon Milli Parkı'na giden Burundi uyruklu Ally Seifu Bukere ve Fahad Nsabimana (20), cumartesi günü öğle saatlerinde yüzmek için Köprüçay Irmağı'na girdi. Akıntının şiddetiyle bir süre sonra yorulan 2 arkadaş, çevredekilerden yardım istedi. Çevredekiler Fahad Nsabimana'yı kurtarırken Bukere akıntıyla gözden kayboldu.

Haber verilmesiyle bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK), AFAD, Side Sualtı Arama Kurtarma, AKUT, İHH, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kıyıda ve ırmakta yapılan aramalardan sonuç alınmadı.

YAĞMUR NEDENİYLE DURDU

Ally Seifu Bukere'nin bulunması amacıyla dün hem Köprüçay Irmağı'nda, hem de kenarında arama yapıldı. Çalışmalarda dron da kullanıldı. Irmağın akış istikametinde Bukere'nin cesedinin bulunabileceği 3 ayrı nokta belirlendi. Bu noktalarda çalışmalar yapılırken, saat 16.00 sıralarında başlayan şiddetli yağışla suyun çamurlu akması ve görüşün düşmesi nedeniyle aramalar durduruldu.

ARAMALAR DEVAM EDİYOR

Bukere'nin bulunması için Köprüçay Irmağı Beşkonak Mahallesi Karabük Köprüsü ile Boynuzlubük mevki arasındaki 3 noktada çalışmalar yeniden başladı. Çalışmalara Antalya İl Jandarma JAK ve SAK ekiplerinin yanı sıra, AFAD, Side Sualtı Arama Kurtarma, AKUT, İHH ve itfaiye ekipleri de katıldı. Bölgede sağlık ekipleri de hazır bekletiliyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kumluca Mithat ABAKAN

2022-06-13 11:55:11



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