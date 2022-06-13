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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muratpaşa’da uluslararası programın kapanış çalıştayı başladı

İHA

Muratpaşa’da uluslararası programın kapanış çalıştayı başladı

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin ev sahipliğinde İsveç Uluslararası Yerel Demokrasi Merkezi'nce (ICLD) yürütülen İnsan Hakları Temelli Yaklaşım İleri Düzey Uluslararası Eğitim Programının kapanış çalıştayı başladı. Çalıştay, 17 Haziran’a kadar devam edecek.
Muratpaşa Belediyesi, 2021’de ICLD tarafından yürütülen ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı tarafından finanse edilen İnsan Hakları Temelli Yaklaşım İleri Düzey Uluslararası Eğitim Programı’na kabul edildi.
İnsan haklarına dayalı bir düşüncenin belediye hizmet ve çalışmalarına entegrasyonunu amaçlayan 18 ay süren eğitim programının ilk çalıştayı, geçen yıl çevrimiçi gerçekleşti. İkinci çalıştay, 1620 Ağustos 2021’de Kuzey Makedonya’nın Başkenti Üsküp’te gerçekleşti. Muratpaşa Belediyesi’nin yanı sıra Türkiye’den Mersin Büyükşehir ve İstanbul Esenyurt belediyeleri, Arnavutluk, Gürcistan, Makedonya, Ukrayna’dan yerel yönetimlerin katıldığı program İsveç çalıştayıyla devam etti.
Çalıştayın kapanış oturumu ise Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin ev sahipliğinde başladı. 17 Haziran’a kadar devam edecek çalıştayda Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM), Engelsiz Kafe, Yaşlı Evleri, Kadın Danışma Merkezleri ve Alyazma Abidesi ziyaret edilecek.
Oturumlar öncesi Belediye Başkanı Ümit Uysal, çalıştayın kapanış oturumu için Muratpaşa Belediyesi’nin özel bir tercih olduğunu söyledi. Başkan Uysal, “Muratpaşa’nın uygulamaları her yerde dikkat çekti. Büyük bir merak uyandırdı” dedi. Başkan Uysal, eğitim programının yanı sıra Kaleiçi başta olmak üzere Antalya’nın tarihi ve turistik noktalarına da bir gezi yapacaklarını söyledi.

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