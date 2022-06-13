Tanıştıkları zirve nikah masaları oldu Dağcı çift, nikahlarını tanıştıkları bin 651 metrelik dağın zirvesinde kıydırdı Bulutlu manzara altında zirvedeki nikahın havadan görüntüsü görsel şölen sundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tanıştıkları zirve nikah masaları oldu Dağcı çift, nikahlarını tanıştıkları bin 651 metrelik dağın zirvesinde kıydırdı Bulutlu manzara altında zirvedeki nikahın havadan görüntüsü görsel şölen sundu

İHA

Antalya'da yaşayan dağcı genç çiftin nikah masası, tanıştıkları bin 651 metrelik dağın zirvesi oldu. 2,5 saatlik yürüyüşün ardından nikahları kıyılan çiftin zirvedeki organizasyonunun havadan görüntüsü ise tabloyu andırdı.

Tanıştıkları zirve nikah masaları oldu Dağcı çift, nikahlarını tanıştıkları bin 651 metrelik dağın zirvesinde kıydırdı Bulutlu manzara altında zirvedeki nikahın havadan görüntüsü görsel şölen sundu

Antalya’da yaşayan dağcı genç çiftin nikah masası, tanıştıkları bin 651 metrelik dağın zirvesi oldu. 2,5 saatlik yürüyüşün ardından nikahları kıyılan çiftin zirvedeki organizasyonunun havadan görüntüsü ise tabloyu andırdı.
Muratpaşa ilçesinde yaşayan ve dağcılık sporu ile ilgilenen Oğuz Öztürk ile Sema Doğan Öztürk, 2 yıl önce Hisarçandır Çalbalı Dağı Zirvesi’nde düzenlenen bir yürüyüşte tanıştı. İkili arasında başlayan arkadaşlık bir süre sonra aşka dönüştü. Hayatlarını birleştirmeye karar veren çift, nikah yeri olarak ise ilginç bir yeri seçti. Genç çift, tanıştıkları bin 650 rakımlı Çalbalı Dağı Zirvesi’nde nikahlarını kıydırmaya karar verdi. Önce nikah memurunu bulan ikili, daha sonra durumu arkadaşlarıyla paylaştı ve 2,5 saatlik yürüyüşün ardından zirveye ulaştı. Antalya’yı kuşbakışı bir noktada nikahları kıyılan çift, mutluluklarını arkadaşlarıyla paylaştı. Hava bulutlu olmasına rağmen manzara eşliğinde kıyılan nikah, havadan Ozan Kuşcu tarafından görüntülendi.

"Zirvede tanıştık ve evlendik"
Kamu personeli ve profesyonel dağcı Sema Doğan Öztürk, çocukluk hayali olan dağcılığı yapmaya başladığını ve bu sporun kendisine hayatının aşkını da tanımasına vesile olduğunu bildirdi.
Eşiyle 2 yıl önce bin 650 metre yükseklikteki Çalbalı Dağı zirvesinde tanıştıklarını hatırlatan Sema Doğan Öztürk, “Yaklaşık 2,5 saatlik bir yürüyüşün ardından zirveye ulaştık. Nikah memurumuz da bizimle geldi. Zirvede nikahımız kıyıldı. Sislerin arasında nikahımız kıyıldı, çok güzel bir ortamdı. Tanıştığımız yer hayatlarımızı birleştirdiğimiz yerde oldu” dedi. Eşinin de kendisi gibi sporcu bir kimliği olduğunu dile getiren Doğan Öztürk, dağcılığı bırakmayacaklarını, faaliyetlerine devam edeceklerini kaydetti.

"Tanıştığımız zirvede nikahımız kıyıldı"
Esnaflık yapan Oğuz Öztürk, kendileri için çok özel bir günü geride bıraktıklarını belirterek, tanıştıkları yerde nikahlarının kıyıldığını ifade etti. Eşiyle 2 yıl önce bir faaliyette Çalbalı Dağı zirvesinde tanıştıklarını hatırlatan Öztürk, “Aynı zirvede nikahımızı kıydırmak bizim için mutluluk vericiydi. 20’ye yakın misafirimiz bizimleydi. Dağın zirvesinde güzel bir organizasyon oldu. Unutulmaz bir an yaşadık. Bin 650 metrede Antalya manzaralı bir yerde oldu etkinliğimiz. Keyifli bir rota oldu. Bulut olduğu için sisler oldu, yoksa Antalya manzaralı bir nikah olacaktı” diye konuştu.

"Özel günlerimiz dağlarda olacak"
Bir dağın zirvesinde nikah kıydırmanın hayalinde bile olmadığına değinen Öztürk, “Ama eşim bu konuda farklı düşündü ve güzel oldu. Bizim için çok anlamlı ve mutluluk vericiydi. Hayatımın aşkı ile orada tanışmam ve aynı yerde nikahımızın kıyılması bizim için unutulmaz bir anı oldu. İkimiz de dağcılığa gönül vermiş çiftiz. Özel yıl dönümlerimizde dağlarda olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konyaaltı’nda onarım ve yenileme seferberliği
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda onarım ve yenileme seferberliği
Kaş’ta 50 metrekarelik yol ve sokağa kilitli parke taşı döşeniyor
YEREL HABERLER Kaş’ta 50 metrekarelik yol ve sokağa kilitli parke ...
Toroslardan çuval çuval taşınan kar, deniz seviyesinde karlama şerbet oluyor Kışın yolları kapatan kar, yazın gelir kapısı oluyor Testere ile kesilip çuvallara konular karlar, üzerine dökülen özel şerbetle bardağı 5 TL'den satılıyor
YEREL HABERLER Toroslardan çuval çuval taşınan kar, deniz ...
Muratpaşa’da uluslararası programın kapanış çalıştayı başladı
YEREL HABERLER Muratpaşa’da uluslararası programın kapanış çalıştayı ...
Serinlemek için Köprülü Kanyona giren gençten 48 saattir haber alınamıyor Brunei vatandaşı genci arama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Serinlemek için Köprülü Kanyona giren gençten 48 ...
Köprüçay'da kaybolan Burundili turisti arama çalışması 3'üncü gününde
YEREL HABERLER Köprüçay'da kaybolan Burundili turisti arama ...
Tekvandocu ev hanımlarından örnek hareket Engelli öğrenciye tekerlekli sandalye alabilmek için 37 bin plastik kapak topladılar
YEREL HABERLER Tekvandocu ev hanımlarından örnek hareket Engelli ...
Tütüncü, DMD aileleri ile piknikte buluştu
YEREL HABERLER Tütüncü, DMD aileleri ile piknikte buluştu
Antalya OSB Gündüz Bakımevinde mezuniyet sevinci
YEREL HABERLER Antalya OSB Gündüz Bakımevinde mezuniyet sevinci
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 3 milyonu aştı
YEREL HABERLER Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 3 milyonu ...
Döşemealtı’nda 800 öğrenciye ağız ve diş sağlığı eğitimi
YEREL HABERLER Döşemealtı’nda 800 öğrenciye ağız ve diş sağlığı ...
Antalya’ya havayoluyla gelen turist sayısı 3 milyonu geçti Geçen yıla göre yüzde 227 artış yaşandı
YEREL HABERLER Antalya’ya havayoluyla gelen turist sayısı 3 milyonu ...
Kediye seslenen arkadaşını, kendisine 'Gel oğlum' dediğini sanıp öldürmüş 
YEREL HABERLER Kediye seslenen arkadaşını, kendisine 'Gel oğlum' ...
Genç kemancı Türkiye’yi temsilen Fas’ta Festivale Türkiye'den Elif Eroğlu katılacak
YEREL HABERLER Genç kemancı Türkiye’yi temsilen Fas’ta Festivale ...
Hırsızlığa teşebbüs eden şahıslar yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlığa teşebbüs eden şahıslar yakalandı
Jandarma köpeği 'Kadro', hassas burnuyla kundaklamayı tespit ediyor
YEREL HABERLER Jandarma köpeği 'Kadro', hassas burnuyla kundaklamayı ...
Elektrikli skuter kazalarında, diş ve çene kırığı vakaları arttı
YEREL HABERLER Elektrikli skuter kazalarında, diş ve çene kırığı ...
Jandarmadan motosikletlere yönelik “şok denetim”
YEREL HABERLER Jandarmadan motosikletlere yönelik “şok denetim”
Geri Gönderme Merkezinde firar, isyan yangın tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER Geri Gönderme Merkezinde firar, isyan yangın ...
İzinsiz kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER İzinsiz kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı
Alacak verecek tartışması hastane bitti: 2 yaralı
YEREL HABERLER Alacak verecek tartışması hastane bitti: 2 yaralı
Rus uyruklu kadın evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Rus uyruklu kadın evinde ölü bulundu
Türkiye Kasaplar Federasyonu'nun yeni başkanı Osman Yardımcı oldu Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu başkanlık seçimini Osman Yardımcı 2 oy farkla kazandı
YEREL HABERLER Türkiye Kasaplar Federasyonu'nun yeni başkanı Osman ...
Burundili turist Köprüçay'da kayboldu / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Burundili turist Köprüçay'da kayboldu / Ek fotoğraf

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.