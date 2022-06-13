Döşemealtı’nın “Nar Taneleri” Türkiye’nin en iyi 8 takımı arasında Rakiplerine set vermediler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Döşemealtı’nın “Nar Taneleri” Türkiye’nin en iyi 8 takımı arasında Rakiplerine set vermediler

İHA

Döşemealtı’nın “Nar Taneleri” Türkiye’nin en iyi 8 takımı arasında Rakiplerine set vermediler

Mersin’de düzenlenen Türkiye Voleybol Federasyonu Altyapılar Türkiye Şampiyonasına katılan Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Küçük Kız Voleybol takımı oynadığı 4 maçını da kazanarak Türkiye’nin en iyi 8 takımı arasına girmeyi başardı. Döşemealtı’nın Nar Taneleri 4 maçta da rakiplerine set dahi vermeden hepsini 30’lık skorla geçerken, büyük bir başarıya imza atmış oldu.
Kendi liglerinde önce Antalya Şampiyonu, ardından Muğla Fethiye’de düzenlenen bölge maçlarında Bölge Şampiyonu olan Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Küçük Kız Voleybol takımı 32 takımın katıldığı Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanarak Mersin’e gitti.
Nar Taneleri burada ilk maçını Ankara üçüncüsü olan Başkent Voleybol Kız Voleybol takımıyla yaptı. Döşemealtı Belediyesi takımı maçı 30 kazanarak, Ankara dördüncüsü olan TED Ankara Kolejliler Küçük Kız Voleybol takımıyla maça çıktı. Bu maçı da yine 30 ile geçen Nar Taneleri Adana Şampiyonu Seyhan Belediye Voleybol takımını da aynı skorla geçmeyi başardı. Bugün oynadığı 4’üncü maçında İstanbul Şampiyonu İstanbul Set Voleybol’u da 30 yenerek ilk 8 takım arasına giren kızlar hiç set vermeden 4 maçını da kazanmayı bildi.

Parola: Mutlak Şampiyonluk
“Mutlak Şampiyonluk” parolasıyla tüm maçlarına çıktıklarını söyleyen Baş Antrenör Nazmi Bayköse, “Küçük kız takımımız güçlü rakiplerini geride bırakmayı sürdürüyor. İlk 4 maçımızı set dahi vermeden kazandık ve bunun için çok mutluyuz. Hedefimiz Türkiye Şampiyonluğu. Döşemealtı’na ve Antalya’ya kupa ile dönmek hem ilçemizi hem taraftarlarımıza büyük bir zafer yaşatmak istiyoruz” diye konuştu.

“Nar Taneleri hedefe koşar adım ilerliyor”
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Küçük Kız Voleybol takımının aldığı galibiyetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Midi kızlarımızın ardından Küçük kız takımımız da bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Çok güçlü rakiplerini oyun vermeden geçerek hedefimize koşar adım ilerliyorlar. Onlar Döşemealtı’nın Nar Taneleri ve başarılarıyla mutluluğumuz katlanıyor. Emeği geçen sporcularıma, ailelerimize ve teknik heyetime çok teşekkür ediyorum. Döşemealtı halkının da desteğiyle Türkiye Şampiyonluğunu Döşemealtı’na armağan etmek istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Lunapark kazası sonrası o oyuncak kaldırılıyor
YEREL HABERLER Lunapark kazası sonrası o oyuncak kaldırılıyor
“Aronya” üreticiye alternatif olacak Büyükşehirden çiftçiye “süper meyve” desteği
YEREL HABERLER “Aronya” üreticiye alternatif olacak Büyükşehirden ...
ASFİM’de yaz kursları için kayıtlar başladı Reformerdan savuma sanatına herkes için kurs
YEREL HABERLER ASFİM’de yaz kursları için kayıtlar ...
Koruma altındaki Siyah Kuğu, Türkiye'de ikinci kez Antalya'da görüldü Sahile inen siyah kuğu bir süre sonra havalanıp gözden kayboldu
YEREL HABERLER Koruma altındaki Siyah Kuğu, Türkiye'de ikinci kez ...
Konyaaltı’nda onarım ve yenileme seferberliği
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda onarım ve yenileme seferberliği
Tanıştıkları zirve nikah masaları oldu Dağcı çift, nikahlarını tanıştıkları bin 651 metrelik dağın zirvesinde kıydırdı Bulutlu manzara altında zirvedeki nikahın havadan görüntüsü görsel şölen sundu
YEREL HABERLER Tanıştıkları zirve nikah masaları oldu Dağcı çift, ...
Kaş’ta 50 metrekarelik yol ve sokağa kilitli parke taşı döşeniyor
YEREL HABERLER Kaş’ta 50 metrekarelik yol ve sokağa kilitli parke ...
Toroslardan çuval çuval taşınan kar, deniz seviyesinde karlama şerbet oluyor Kışın yolları kapatan kar, yazın gelir kapısı oluyor Testere ile kesilip çuvallara konular karlar, üzerine dökülen özel şerbetle bardağı 5 TL'den satılıyor
YEREL HABERLER Toroslardan çuval çuval taşınan kar, deniz ...
Muratpaşa’da uluslararası programın kapanış çalıştayı başladı
YEREL HABERLER Muratpaşa’da uluslararası programın kapanış çalıştayı ...
Serinlemek için Köprülü Kanyona giren gençten 48 saattir haber alınamıyor Brunei vatandaşı genci arama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Serinlemek için Köprülü Kanyona giren gençten 48 ...
Köprüçay'da kaybolan Burundili turisti arama çalışması 3'üncü gününde
YEREL HABERLER Köprüçay'da kaybolan Burundili turisti arama ...
Tekvandocu ev hanımlarından örnek hareket Engelli öğrenciye tekerlekli sandalye alabilmek için 37 bin plastik kapak topladılar
YEREL HABERLER Tekvandocu ev hanımlarından örnek hareket Engelli ...
Tütüncü, DMD aileleri ile piknikte buluştu
YEREL HABERLER Tütüncü, DMD aileleri ile piknikte buluştu
Antalya OSB Gündüz Bakımevinde mezuniyet sevinci
YEREL HABERLER Antalya OSB Gündüz Bakımevinde mezuniyet sevinci
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 3 milyonu aştı
YEREL HABERLER Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 3 milyonu ...
Döşemealtı’nda 800 öğrenciye ağız ve diş sağlığı eğitimi
YEREL HABERLER Döşemealtı’nda 800 öğrenciye ağız ve diş sağlığı ...
Antalya’ya havayoluyla gelen turist sayısı 3 milyonu geçti Geçen yıla göre yüzde 227 artış yaşandı
YEREL HABERLER Antalya’ya havayoluyla gelen turist sayısı 3 milyonu ...
Kediye seslenen arkadaşını, kendisine 'Gel oğlum' dediğini sanıp öldürmüş 
YEREL HABERLER Kediye seslenen arkadaşını, kendisine 'Gel oğlum' ...
Genç kemancı Türkiye’yi temsilen Fas’ta Festivale Türkiye'den Elif Eroğlu katılacak
YEREL HABERLER Genç kemancı Türkiye’yi temsilen Fas’ta Festivale ...
Hırsızlığa teşebbüs eden şahıslar yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlığa teşebbüs eden şahıslar yakalandı
Jandarma köpeği 'Kadro', hassas burnuyla kundaklamayı tespit ediyor
YEREL HABERLER Jandarma köpeği 'Kadro', hassas burnuyla kundaklamayı ...
Elektrikli skuter kazalarında, diş ve çene kırığı vakaları arttı
YEREL HABERLER Elektrikli skuter kazalarında, diş ve çene kırığı ...
Jandarmadan motosikletlere yönelik “şok denetim”
YEREL HABERLER Jandarmadan motosikletlere yönelik “şok denetim”
Geri Gönderme Merkezinde firar, isyan yangın tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER Geri Gönderme Merkezinde firar, isyan yangın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.