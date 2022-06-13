Kepez’de ‘19 İlçe Kadın Buluşması’

AK Parti Antalya İl Teşkilatının “19 İlçe Kadın Buluşması”nda konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Hanımefendiler ülke yönetimine 2023 yılında bambaşka dokunacak. 2023 seçimlerinin en büyük kahramanları, elleri öpülesi anneler olacak” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti’nin “19 İlçe Kadın Buluşması”na katıldı. 19 ilçenin kadın kollarının katıldığı buluşmada konuşan Başkan Tütüncü, kadın kolları teşkilatlarını Macera Ormanında ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. İnsanın en büyük huzurunun evindeki huzur olduğunu dile getiren Başkan Tütüncü, “Bizim de hayatımızın 22 yılının geçtiği bu yer sevdiklerimiz ve ailemizden daha çok vakit geçirdiğimiz yer. ‘Gerçek evin neresi?’ deseler biz burayı, gösteririz. Çünkü biz her zaman birlikteyiz ve beraberiz. Masaları ziyaret ederken büyük bir sıcaklıkla gönlümüzü doyurdunuz. Birbirimize enerji ve heyecan olduk. Birbirimize mutluluk ve sevinç olduk. Bütün ilçe gezilerinde bunları hissediyoruz. Böylesi bir etkinlikte bir araya gelmek farklı bir his ve enerji kazandırdı. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bir yere bir kadın eli değerse orası cennetten bir köşeye dönüşüyor. Kalbimize kadın eli değerse, kalbimiz de cennetten bir köşeye dönüşüyor. Eğer ülke yönetimine kadın eli değerse ülke yönetimi cennetten bir köşeye dönüşüyor” diye konuştu.



“Kepez; çocukların, gençlerin, hanımefendilerin belediyesi”

“Biz birbirimizden aldığımız enerjiyi 2023'te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a en güzel şekilde verelim ki; milletvekillerimiz buradan güçlü gitsinler” diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, “En güçlü şekilde desteğimizi verelim ki; Cumhurbaşkanımız masaya oturduğunda Antalya’nın gücüyle, teşkilatlarımızın heyecanıyla, coşkusuyla daha kendini güçlü hissetsin. İnşallah hanımefendiler ülke yönetimine 2023 yılında bambaşka dokunacak. 2023 seçimlerinin en büyük kahramanları, elleri öpülesi anneler olacaktır. Kepez’e hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Kepez’e çıkın çıkın gelin. Kepez esnaf dostu belediyedir. Kepez gençlerin dostu belediyedir. Kepez eğitim ve çocuk dostu belediyedir. Kepez Belediyesi en çok hanımefendilerin belediyesidir” dedi.

Buluşmaya, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keyik Yılmaz, ilçe başkanları da katıldı.

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