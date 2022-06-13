Real Madrid'in yeni yıldızları Antalya'da yetişiyor

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Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA) REAL Madrid Futbol Okulu'nun 6'ncı sezon açılışı, Belek'te düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Belek'te Regnum Carya Otel'in futbol sahasında düzenlenen açılış törenine, Real Madrid Kulübü'nden futbol okulu için gelen antrenör Pablo Diaz, yardımcısı Maxim Fomenko ve futbol operasyon sorumlusu Arda Gençler'in de aralarında yer aldığı 5 eğitmen katıldı.

Açılışta antrenör ve çocuklar pasta kesti. Açılışın ardından İspanyol antrenör Diaz, çocuklara futbol hakkında teknik bilgiler verirken, sonrasında ise idman yaptırdı.

Haftanın 5 günü gerçekleştirilecek antrenmanlar, otelin FIFA standartlarındaki sahalarında yapılacak. 2 Eylül'e kadar sürecek okula, 616 yaş arası çocuklar katılıyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Akademinin açılışından görüntüler

Çocuklardan görüntüler

Pasta kesiminden görüntülerDHA-Spor Türkiye-Antalya / Manavgat Namık Kemal KILINÇ

2022-06-13 14:55:17



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