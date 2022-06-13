Manavgat Sosyal Market 10 yıldır ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyor Bir yılı aşkın süreçte yaklaşık 10 bin aileye 400 bin parça kıyafet

Manavgat Belediyesi’nce toplumsal yardımlaşma ve dayanışma amacıyla hizmete açılan Sosyal Market, 10 yıldır duyarlı vatandaşların desteğiyle ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in kentteki hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü olarak sosyal yardımlaşmayı artırmak amacıyla hayata geçirdiği Sosyal Market, 10 yıldır kesintisiz hizmet veriyor. Manavgat Belediye Başkanlığı karşısında 2 katlı binada hizmet veren Sosyal Market, her gün yüzlerce ihtiyaç sahibini ağırlayarak kimse duymadan, kimse görmeden, gizlilik içerisinde yardımları adreslere ulaştırıyor.



Bir yılı aşkın süreçte yaklaşık 10 bin aileye 400 bin parça kıyafet

Türkiye tarihinin en büyük yangınını atlatan Manavgat’ta, yangınzede vatandaşlara 724 hizmet veren Sosyal Market, hizmetleriyle kent halkının da büyük takdirini topladı. Bir yılı aşkın süreçte yaklaşık 10 bin aileye 400 bin parça kıyafet ulaştırılan Sosyal Market’te, az kullanılmış, sıfır ve kullanılabilir nitelikteki ev eşyaları ihtiyaçlılara anında teslim edildi. Sosyal Market’te giyimden temizlik malzemesine, ev tekstilinden zücaciyeye kadar her türlü eşyanın da temini yapılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.



“Yangın sürecinde de Sosyal Marketimiz aralıksız hizmet verdi”

Bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar Manavgat Belediyesi Sosyal Market’e yardımlarını teslim ediyor, ihtiyaç sahipleri de görevlilerin yönlendirmesiyle gizlilik içerisinde buradan alışverişlerini yapabiliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların gereksinimlerinin Sosyal Market üzerinden karşılandığını belirten Başkan Sözen, “10 yıl önce hizmete açtığımız Sosyal Market’imiz aralıksız hizmetlerine devam ediyor. Yardımın en güzeli gizli olandır. Manavgat Belediyesi Sosyal Marketimizle bağışçılarla, ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi yapmış oluyoruz. Günümüzün güç ekonomik şartlarında Sosyal Marketimiz vatandaşlarımızın dertlerine derman oluyor. Yangın sürecinde de Sosyal Marketimiz aralıksız hizmet verdi. Sosyal Marketimiz hizmetlerine devam edecek” dedi.

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