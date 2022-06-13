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Büyükşehir meclisinden Balbey Mahallesi 1 Etap projesine yeşil ışık 1. Etap proje alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli 1. Etap koruma amaçlı Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli imar planı onaylandı

İHA

Büyükşehir meclisinden Balbey Mahallesi 1 Etap projesine yeşil ışık 1. Etap proje alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli 1. Etap koruma amaçlı Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli imar planı onaylandı

Antalya Büyükşehir Belediyesinin meclis toplantısında tarihi Balbey Mahallesi'nde uygulanacak olan Kentsel Yenileme Projesini yakından ilgilendiren 1. Etap proje alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli 1. Etap koruma amaçlı Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli 1. Etap Koruma amaçlı uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oy çokluğu ile kabul edildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı CHP Meclis Üyesi Metin Altunbaş, başkanlığında 175 maddeyi görüşmek üzere toplandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise ayağında yaşadığı rahatsızlıktan dolayı meclis toplantısına katılamadı. Meclis toplantısında günden dışı konularda söz alan grup sözcüleri gündemi değerlendirdi.
CHP Grup Sözcüsü Deniz Filiz, “Silahlı kuvvetlerimizin yürüttüğü operasyonlarda şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Her ay 19 ilçemizde minik çocuklarımız için sut dağıtımı yapıyoruz. Çiftçilerimize destek vermeye devam ediyoruz. Belediyemizin tüm daire başkanlıklarına çalışmalarından ötürü ayrı ayrı teşekkür ederim. Bütün babaların babalar gününü şimdiden kutluyoruz” sözlerine yer verdi.

“Büyükşehir çalışanlarımızın maaşları ile ilgili sıkıntıları devam ediyor”
AK Parti Grup Sözcüsü Ali Çetin ise konuşmasında, “Ankara’da sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Sporda başarılar elde eden tüm sporcularımızı tebrik ederiz. Ülkemize dil uzatan Yunanistan’a şunları hatırlatmak fayda vardır. Türkiye kimsenin hakkını hukukunu çiğnemez, kendi hakkını hukukunu da kimseye çiğnetmez. Yunanistan’ı aklı başına alması konusuna ikaz ediyoruz. Babalar günü dolayısı ile tüm babaların babalar gününü kutluyoruz. Daha önce de gündeme getirdiğimiz gibi büyükşehir çalışanlarımızın maaşları ile ilgili sıkıntıları devam ediyor. Verilen sözler yerine getirilemedi. Eşitsizliğin giderilmesini istiyoruz. Haşere ile mücadelede özen gösterilmemektedir. Herkes bilsin ki Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Bu millete hizmet edenlere kimse dokunamaz. 2023 seçimlerine gölge düşürmek isteyenler akıllarını başlarına toplamalıdır. 2023 giden kritik süreçte herkes sorumlu davranmalıdır” diye konuştu.

“Deprem mastır planlaması yapmayan yönetimi kınıyorum”
MHP Grup Sözcüsü Selçuk Sinirli ise, “Ankara’da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Türkiye bir deprem bölgesi olduğu için şuana kadar ısrarla söylememize rağmen bir deprem mastır planlaması yapmayan yönetimi kınıyorum. İlla deprem mi olması gerekir. İvedilikle bunu istiyoruz” sözlerine yer verdi.

Balbey mahallesi ile ilgili tarihi karar
175 maddenin görüşüldüğü meclis toplantısında Muratpaşa ilçesi Balbey Kentsel Sit alanı ve çevresini kapsayan “Antalya Büyükşehir Belediyesi ve taşınmaz malikler arasında imzalanacak inşaat sözleşmesi” ve eklerine ilişkin hususların görüşülerek karara bağlanması hususu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Raporun onaylanmasında CHP ‘evet’ oyu verirken AK Parti ve MHP meclis üyeleri ‘çekimser’ oyu kullandı.

Oy çokluğu ile kabul edildi
Yine gündem maddeleri arasında yer alan ve Balbey Mahallesini ilgilendiren 23 Mart 2015 tarihli 2015/7456 sayılı Bakanlar Kurulu karına istinaden 5366 sayılı Kanun çerçevesinde “Yenileme alanı” ilan edilen alan sınırları dahilindeki 1. etap proje alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli 1. Etap koruma amaçlı Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli 1. Etap Koruma amaçlı uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

“3 bölgeden oluşan bir alanımız var”
Konulu ile ilgili mecliste bilgilendirmede bulunan Kent Estetiği Dairesi Başkanı Barış Soykam, “Daha önce 2015 yılında Kentsel Yenileme Alanı ilan edilmiş bir alan. Yetkinin Kültür ve Turizm Bakanlığında olduğu ve 2019 yılı öncesinde de bir takım işlemlerine başlanmış ve günümüze gelmiş. 3 bölgeden oluşan bir alanımız var. Andızlı Mezarlığı ile İnönü Parkı arasında Kentsel Sit Alanı ilan edilmiş olan bir alan. Bunun altında birinci etap olarak adlandırılmış ve daha önce belli bir süreci aşmış olan ve bir de çeperlerinin olduğu alan. Daha önce geçmişteki dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığından imar planlarının birinci etap olarak yapılmış olduğu alan ilişkin bir takım uzlaşı süreci başlatılmış fakat bu süreç günümüze kadar gelen aşamalarda hukuki süreçler yaşanmış" dedi.

“Bakanlıktan bunları tekrar onaylattık ve avam projelerini onaylattık”
Soykam açıklamasına şöyle devam etti: "Şimdi Balbey Birinci Etaba ilişkin olarak şuan meclis gündemine gelmiş olan ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanmış ve aynı zamanda da Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından uygun bulunmuş olan alana ilişkindir. Bu alan herkesin bildiği üzere Balbey’in 1. Etabı olarak adlandırılmaktadır. Hemen altında İnönü Parkını ve Sobacılar Çarşısını görmektesiniz. Daha önce buranın Nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları Turizm bakanlığınca onaylanmıştı ama 2021 yılında bizim üzerinde yaptığımız bir takım gereksinimlerden dolayı da bakanlıktan bunları tekrar onaylattık ve avam projelerini onaylattık” dedi.

“Bu hak sahipleriyle uzlaşımızı sürdürüyoruz”
Proje alanında 9 adet korunması gereken mimari yapının olduğunu belirten Soykam, “Bununla birlikte 20 adet parselimiz var ve 209 adet hak sahibimiz var. Bu hak sahipleriyle birlikte de uzlaşımızı sürdürüyoruz. 2 tane imar adamız var birinci etapta doğuda ve batıda olmak üzere. Mülkiyet problemleri ve parselasyon problemleri çözülmek üzere. Yüzde 95 oranında da bir uzlaşması sağlanmış durumda” diye konuştu.
Meclis gündem maddelerinin tamamının görüşülmesinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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