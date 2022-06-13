Ana vatanı Avustralya olan siyah kuğu, Serik sahilinde



Namık Kemal KILINÇ/ SERİK (Antalya), (DHA)NESLİNİN tükenme tehlikesi olduğu için ana vatanı Avustralya'da korumaya alınan siyah kuğu, Antalya´nın Serik ilçesi sahilinde görüntülendi.

Boğazkent Mahallesi sahiline gelen siyah kuğu, kumda bir süre ilerledikten sonra uçarak gözden kayboldu. Kuğuyu görenler, cep telefonlarının kamerasıyla görüntü çekti. Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu Sorumlusu Dr. Hakan Karaardıç, "Siyah kuğular göçmen canlılardır. Bunların asıl bulunduğu alanlar Avustralya'dır. Boğazkent'te görülen siyah kuğunun nereden geldiği hakkında bilgimiz yok. 5-6 yıl önce Denizli'de, 3-4 yıl önce Bodrum'da, 2 sene önce de Kemer'de görülmüştü. Ülkemizde özellikle 3 tür beyaz kuğu görülür. Siyah kuğu çok marjinal bir kuştur" dedi.

Ördekgiller familyasından olan ve Avustralya'nın güneydoğu ve güneybatı bölgelerinde yaşayan siyah kuğunun neslinin, Yeni Zelanda'da avlanma nedeniyle yok olma sınırına geldiği belirtildi. Siyah kuğu, Türkiye'de son olarak Haziran 2020'de Kemer ilçesinde görüntülenmişti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2022-06-13 17:27:29



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