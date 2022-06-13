Antalya’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya’da şerit ihlali yaptığı ileri sürülen otomobilin karşı yönden gelmekte olan otomobille kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. İki otomobilin de hurdaya döndüğü kazada karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Kaza, Akseki Manavgat karayolu Geriş kavşağı yakınlarında saat 17.00 civarında meydana geldi. Manavgat yönünden Akseki yönüne gitmekte olan ve şerit ihlali yaptığı iddia edilen Mahmut Sercan Demirtaş idaresindeki 06 MTG 66 plakalı Ford marka lüks otomobil ile karşı yönden gelmekte olan Hasan Uzun idaresindeki 07 L 3834 plakalı TOFAŞ marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Akseki ve Manavgat itfaiye birimi ekiplerince araçta sıkışanlar çıkarıldı.

07 L 3834 plakalı araç sürücüsü Hasan Uzun kazayı yaralı olarak atlatırken, yolcu olarak bulunan ve Akseki Orman İşletme Müdürlüğünde orman işçisi olarak çalışan Arif Aksel olay yerinde hayatını kaybetti. 06 MTG 66 plakalı araç sürücüsü Mahmut Sercan Demirtaş ve aynı araçta bulunan Eser Baytur da kazadan yaralı olarak kurtuldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni ise cumhuriyet savcısının yaptığı incelemeden sonra Akseki Devlet Hastanenin morguna gönderildi. Kaza nedeniyle yaklaşık iki saat trafik, yan yoldan verildi.

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