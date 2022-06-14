Makas atarak refüje çıkan tıra arkadan gelen kamyon çarptı

Antalya’da etkili olan sağanak yağış sonrası kayganlaşan yolda bir tır makas atarak orta refüje çıktı. Aydınlatma direğini deviren tıra arkadan gelen kamyon çarptı.

Kaza, Alanya ilçesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentte etkili olan sağanak yağışın nedeniyle Çetin Tan idaresindeki 04 AAD 527 plakalı tır ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Makas atan tır kontrolden çıkarak orta refüje çıktı. Aydınlatma direğini de deviren tıra karayolu üzerinde seyir halinde olan Fevzi Bulur yönetimindeki 07 AZU 592 plakalı kamyon çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Kısa süreliğine trafiğe kapatılan D400 karayolu kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar normale döndürüldü.

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