Antalya'da motosiklet kazası: 3 ölü



Adem AKALAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Fevzi Can Derin'e (24), Yakup Yıldız (24) kullandığı motosikletle çarptı. Kazada Derin ve Yıldız ile arkasında oturan Saniye Kıran (35), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Yakup Yıldız, kullandığı 07 DBH 46 plakalı motosikletle yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Fevzi Can Derin'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli Yıldız ve arkasında oturan Saniye Kıran ile Derin savruldu. Kaza sonrası motosiklet 300 metre, sürücü Yıldız ile Kıran yaklaşık 100 metre, Derin ise karşı şeride savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Yıldız, Kıran ve Derin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerindeki incelemenin ardından 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2022-06-14 09:52:29



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