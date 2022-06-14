Konyaaltı Bisiklet Takımı kupayla döndü

Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Bisiklet Takımı, hafta sonu farklı şehirlerde gerçekleştirilen yarışlardan başarılı sonuçlarla döndü.

Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Bisiklet Takımı, hafta sonunda Kahramanmaraş ve Burdur’da gerçekleştirilen iki yarıştan başarılı sonuçlar alarak Antalya’ya döndü. Uluslararası Kahramanmaraş MTB Cup XCO C2 Dağ bisikleti yarışlarında Elit Erkekler kategorisinde Serdar Anıl Tepe ikincilik kupası kazanırken, Burdur’da gerçekleştirilen Bölgesel Yarış birinci Grupbirinci YarışBurdur Ulusal Yol Şampiyonası U17 kategorisinde ise Konyaaltı Belediye Spor Kulübü takımlar düzeyinde ikincilik kupasının sahibi oldu. Yine aynı yarışta bireysel kategoride Onur Dizer Biçer dördüncü, Muhammed Ali Şişman altıncı ve Yaşar Erol da yedinci olma başarısı gösterdi.



“Amatör branşları önemsiyoruz”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, her iki yarışta da hem bireysel hem de takım halinde, podyumda kendilerine yer bulan sporcuları tebrik etti. Katıldıkları her yarışta başarılı sonuçlar elde ederek kendilerini gururlandıran sporculara teşekkür eden Başkan Esen, Konyaaltı Belediyesi olarak amatör branşları desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

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