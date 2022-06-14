Antalya'da sürücülere alkol kontrolü 3 araç trafikten men edildi, 4 sürücünün belgesi geçici olarak alındı Denetimde 41 araca 22 bin 567 TL ceza uygulandı

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde trafik polislerince, alkollü araç kullanan sürücülere yönelik gerçekleştirilen uygulamada, 3 araç trafikten men edilirken, 4 sürücünün sürücü belgesi geçici süreyle geri alındı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro amirliği ekipleri, sorumluluk bölgelerinde denetim ve uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerce gece saatlerinde gerçekleştirilen alkollü araç kullanan sürücülere yönelik uygulamada 126 adet araç kontrol edildi. Eksikleri bulunan 41 araca karayolları trafik kanununun ilgili maddelerinden 22 bin 567 TL idari para cezası uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi. Ayrıca alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen 4 sürücünün sürücü belgesi geçici süreyle geri alındı.

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