Macera Parkı örnek olacak

Mersin’e bağlı Anamur Belediyesi’nden 8 kişilik ekip, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in projelerinden biri olan Macera Parkı’nda teknik incelemelerde bulundu.

Alanya Belediyesi’nin çalışmaları, yurdun çeşitli bölgelerinden gelen ekipler tarafından incelenmeye devam ediyor. Son olarak Mersin’in Anamur Belediyesi’nden gelen 8 kişilik teknik ekip, Alanya Belediyesi’nin yatırımlarını yerinde inceledi. Kızılalan Mevkii’nde yapımı süren Macera Parkı’nı inceleyen Anamur Belediyesi teknik personelleri, projeyi çok beğendiklerini dile getirdiler. Proje alanında incelemeler yapan teknik personeller, çalışmaların detayları ve yapılış süreci hakkında bilgiler aldı. Ekip, benzer bir projenin Anamur’da da hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütecek.

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