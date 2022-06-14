Yoğun bakımdaki İlknur'a 18'inci yaş sürprizi



Engin ANAK/ ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, çiçek toplarken ayağı kayınca 10 metre yükseklikten düşen İlknur Uslu, yoğun bakımdaki 3 hafta süren yaşam mücadelesini kazandı. Doktor ve hemşireler, yoğun bakım servisindeki odasında İlknur'a 18'inci yaş günü için sürpriz kutlama yaptı.

Üniversite sınavına hazırlanan İlknur Uslu, 21 Mayıs'ta çiçek toplamak için evden çıktı. Yüksekteki çiçeği koparmak isteyen İlknur, dengesini kaybederek 10 metreden düştü. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Ünitesi'nde ilk müdahalesi yapılan İlknur, beyin kanaması nedeniyle Doç. Dr. Birol Özkal tarafından ameliyat edildi. Yoğun bakımda gözetim altında tutulan İlknur, 1 hafta önce uyandırıldı.

2'nci basamak yoğun bakımda tek odalı birimde tedavisine devam edilen İlknur Uslu'ya doktorları, yoğun bakım çalışanları ve hastane yönetimi 18'inci yaş gününde sürpriz kutlama yaptı. Hasta yatağının çevresini balonlarla süsleyen sağlıkçılar, İlknur ile pastasındaki mumu üfleyerek yeni yaşını kutladı. Doktor, hemşire ve çalışanlar, İlknur'a iyi dileklerde bulundu. İlknur Uslu ise ayağa kalkarak eski sağlığına kavuşmayı diledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK

2022-06-14 11:38:37



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