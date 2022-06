Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatı tamamlandı Bin 312 kedi ve 732 köpek kapasitesiyle hizmet verecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi’nin inşaatı tamamlandı. Çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmalarına geçilen proje, bin 312 kedi ve 732 köpek kapasitesi ile can dostlara sıcak bir yuva olacak.

Türkiye’nin en modern tesislerinden biri, Antalya’daki sahipsiz sokak hayvanları yapıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin Kepez Kirişçiler Mahallesi’nde yapımına başladığı Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi’nin inşaatı tamamlandı. Antalya’ya yakışan proje içinde yer alan yapılarda ve çevresinde hummalı bir temizlik çalışması yürütülüyor. 42 bin metrekare alanda hayat bulan proje ile can dostlar, yerden ısıtmalı, geniş ve modern yeni yaşam alanlarına kavuşacak.



Bin 312 kedi ve 732 köpek kapasiteli

Çevre temizliği, peyzaj düzenlemesi ve tesiste bulunan iklimlendirme testlerinin ardından proje misafirlerini ağırlamaya başlayacak. Bin 312 kedi ve 732 köpek kapasiteli projede sokak hayvanlarının modern şartlarda bakımı ve konforu için her detay düşünüldü. Projede, idari bina, klinik binası, hasta köpek revirleri, ön kayıt binası, karantina binası, kedi evi, mama deposu, personel binaları, giriş güvenlik binası ve mekanik merkez binası yer alıyor. Ayrıca, operasyon öncesi ve sonrası kafesleri, 6 ünite saldırgan kafesleri, 6 ünite engelli kafesleri, 6 ünite yavrulu anne kafesleri, 5 ünite köpek serbest dolaşım kafesleri ile yaklaşık 7 bin metrekare inşaat alanı mevcut.

