Manavgat’ta çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik uygulama

Antalya’nın Manavgat ilçesinde polis ekipleri, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik uygulama çerçevesinde; okul çevreleri, metruk binalar, internet ve oyun salonları, tekel bayileri ile servis araçlarını denetledi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı 21 ekip ve 68 personelin katılımıyla “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Uygulama“ gerçekleştirildi. 07.3018.00 saatleri arasında gerçekleştirilen uygulama çerçevesinde; 37 okul ve çevresi, 6 metruk bina,10 park ve bahçe, 5 internet ve oyun salonu, 3 iddia bayi, 7 tekel bayi denetlenirken, 137 kişinin GBT kontrolü yapıldı.

18 servis aracının da kontrol edildiği uygulamalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı, uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi.

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