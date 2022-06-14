Alanya’da 2 bisiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Antalya’da 2 farklı bisiklet hırsızı yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kazakistan uyruklu A.S(22), ve Rus uyruklu M.A, farklı tarihlerde bisikletlerinin çalındığı ihbarıyla jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Su. Araştırma Timi (JASAT) iki bisiklet hırsızını yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar ve kamera incelemelerinin ardından bisikletleri çalan şahısların Y.C.Y. (19), ve H.A. (19), olduğu tespit edildi. Kimliği belirlenen iki şüpheli JASAT timlerince bisikletler ile yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Y.C.Y, tutuklanırken, H.A, ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Çalınan bisikletler sahiplerine teslim edildi.

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