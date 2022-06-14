Alanyaspor, 20222023 sezonunda Bahçeşehir Koleji Stadyumunda oynayacağı lig maçlarını kapsayan VIP tribün kombinelerini satışa sundu.
Alanyaspor 20222023 futbol sezonu VIP kombine fiyatları belirlendi. Güney VIP ve Kuzey VIP tribünü kombineleri 10 bin TL’den satışa sunuldu. Futbol severler, 6 Ağustos 2022 tarihinde başlayıp, 28 Mayıs 2023 tarihinde sona eren VIP tribünü kombineleriyle lig maçlarını aynı noktada izleyebilecek. kombine satın almak isteyen taraftarların passolig kartına sahip olma zorunluluğu bulunurken, EBilet kullanım süresini ise en az 31 Mayıs 2023’e kadar uzatması gerektiği belirtildi. VIP tribünleri kombine satışı kulüp tarafından temin edileceği duyuruldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.