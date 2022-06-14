Misafir olarak girdiği evden 50 bin euro çaldı Filistinli genç, Cezayirli arkadaşı tarafından soyuldu

Antalya’da misafir olarak girdiği evden 50 bin euro çalan Cezayirli şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Olay, Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Filistin uyruklu R.M. (64), jandarma karakoluna giderek 50 bin euro'sunun çalındığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine jandarmanın dedektifleri olarak bilinen JASAT harekete geçti. Yapılan kamera incelemelerinde olayı gerçekleştiren şahsın Cezayir uyruklu N.A, olduğu belirlendi. JASAT, kısa sürede şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından N.A. adliyeye sevk edildi. N.A.’nın eve misafir olarak girdiği, o sırada 50 bin euro’yu çaldığı öğrenildi.

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