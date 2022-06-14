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Kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın Huylu huyundan vazgeçmedi, ikinci kez jandarmaya yakalandı

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak nargile tütünü üretimi yapılan bir imalathaneye yaptığı baskında 450 bin TL değerinde tütün ve malzemeye el koydu. Geçen yıl da jandarma tarafından aynı adrese yapılan baskında 750 bin TL değerinde malzemeye el konularak 205 bin 613 TL idari yaptırım uygulanmıştı.

Kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın Huylu huyundan vazgeçmedi, ikinci kez jandarmaya yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak nargile tütünü üretimi yapılan bir imalathaneye yaptığı baskında 450 bin TL değerinde tütün ve malzemeye el koydu. Geçen yıl da jandarma tarafından aynı adrese yapılan baskında 750 bin TL değerinde malzemeye el konularak 205 bin 613 TL idari yaptırım uygulanmıştı.
E.G. isimli şahsın Kızılağaç turizm bölgesindeki ikametinde kaçak nargile tütünü imal ederek ticaretini yaptığı bilgisine ulaşan Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Timi ve Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Jandarma ekipleri tarafından yakalanan E.G. ile birlikte aracında ve imalathaneye çevirdiği ikametinde yapılan aramada; bin 425 paket toplam 69 kilo 500 gram çeşitli gramajlarda ve markalarda nargile tütünü, boya kutuları içerisinde aromalandırması yapılarak imal edilmiş vaziyette 205 kilogram nargile tütünü, çuvallar içerisinde 27 kilogram kıyılmış kuru nargile tütünü, 50 litre nargile aroması, 4 kilo 500 gram nargile tütünü imalatında kullanılan mentol ve limon tozu, yaklaşık 5 bin adet boş nargile tütünü kutusu, yaklaşık 10 bin adet nargile tütünü ambalajı ve etiketi, 1 adet hassas terazi ve 1 adet sipariş fişi koçanı ele geçirilirken, imalathaneye ait piyasa değeri yaklaşık 450 bin TL’yi bulan bütün suç unsurlarına el konuldu.

Geçen yıl aynı yerde 750 bin liralık tütün ve malzeme ele geçirilmişti
Geçen yıl yine aynı adreste şüphelilerin imalathane olarak kullandıkları yerde Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve Merkez Karakoluna bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 750 bin TL olan tütün ve tütün ürünleriyle nargile tütünü imalatında kullanılan aroma, tütün kutusu, sahte ambalaj ve paket kutulamamarkalama makinesi ele geçirilmiş, ele geçirilen ürünler imha edilirken şüphelilere 205 bin 613 TL idari yaptırım uygulanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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