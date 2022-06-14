İmamlı Mahallesi’nde aynı anda 3 proje birden

Alanya’da İmamlı Mahallesi’nde atıl durumda olan ilkokulda ve yeni yapılan çocuk parkında çalışmalar tamamlanırken, muhtar evi için çalışmalar devam ediyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in talimatıyla uygulanan projelerle kırsal mahalleler modern bir görünüme kavuşuyor. Çalışmalar çerçevesinde İmamlı Mahallesi’nde atıl durumda olan bir ilkokul ve önündeki alan düzenlenerek mahalle halkının düğün, toplantı ve diğer organizasyonlarda kullanabileceği, içinde çocuk oyun parkı da bulunan sosyal bir alana dönüştürüldü.



Sosyal alan, çocuk oyun parkı tamamlandı Muhtar Evi inşaatı devam ediyor

Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, İmamlı Mahallesi’nde bulunan atıl vaziyetteki ilkokul binasını yenileyerek kullanılabilir hale getirdi. Ayrıca alana bir de çocuk oyun parkı yapıldı. Mahalle halkının da isteği olan iki hizmet tamamlanarak halkın hizmetine açılırken, bir diğer proje olan Muhtar Evi inşaatında ise sona gelindi.



“Aynı anda 3 projeyi hayata geçiriyoruz”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel çalışmalarla ilgili bilgilendirme yaparak, “Her bölgede olduğu gibi İmamlı Mahallemizde de vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda, sosyal alan, oyun parkı ve muhtar evi projelerimizi hayata geçiriyoruz. Ayrıca atıl vaziyette bulunan ilkokulu da yenileyerek vatandaşlarımızın toplantı ve özel günlerde kullanmaları için hizmete sunduk. Alanya’mızın her noktasında halkımıza en iyi şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.

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