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Bir bacağı ampute kediyi bulana 2 bin TL'lik ödül

İHA

Antalya'da Finlandiyalı hayvansever aile havalimanından ellerinden kaçan kedilerini bulana 2 bin TL ödül vereceğini duyurdu.

Bir bacağı ampute kediyi bulana 2 bin TL'lik ödül

Antalya’da Finlandiyalı hayvansever aile havalimanından ellerinden kaçan kedilerini bulana 2 bin TL ödül vereceğini duyurdu.
Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan ve Sari Syrjala sokakta yaralı buldukları yavru bir kediyi veterinere götürdü. 9 haftalık olan kendinin bir bacağı aldığı yaralar sonucu ampute edilmek zorunda kaldı. 3 bacağıyla yaşamam tutunan kediyi aile ilk önce kendileri sahiplendi. Gerekli bakımları yapılan kedinin tüm gerekli belgeleri tamamlandı ve kayıt altına alındı.‘Sjorse’ ismi verilen kediyi bir süre sonra Hollanda’dan bir aile sahiplenmek istedi. Pasaportu bulunan kedi, gerekli izinlerin ardından aileye gönderilmek üzere havalimanına götürüldü. Antalya Havalimanı’nda güvenlik kontrolü sırasında kutusundan çıkarılan kedi panikleyerek kaçtı. Yapılan tüm aramalara rağmen kedi bulunamadı.
"2 bin TL'lik ödül"
1 haftadır kedisinden haber alamayan Sari Syrjala, büyük üzüntü yaşadı.
Kediyi bulmak için büyük çaba harcayan Syrjala, “Sokakta bulup, yardımcı olduğum kediye güzel bir yuva bulmuştuk. Tüm belgeleri, aşıları, kayıtları mevcut. Günlerdir arıyoruz ama bir sonuç alamadık. Umuyorum bir an önce bulunur. Aç susuz 3 bacağıyla nasıl yaşayacak. Kaçamaz, korunamaz, inşallah en kısa sürede buluruz. Sjorsje'yi bulana yada olduğu yeri haber verene 2 bin TL ödül vereceğiz. Bulan veya görenler insaniyet namına haber versin. Görenler box ve yaş mama ayarlayıp içine girmesini sağlayabilirsiniz” dedi.
Sari Syrjala, güvenlik kontrolleri esnasında çok fazla kedi ve köpeğin kaybolduğunu ve bulunamadığını, hayvanlar için bir oda tahsis edilmesinin önemli olacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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