Korkuteli'de tur midibüsü devrildi: 1 ölü, 23 yaralı (1)

Adem DURMAZ/ KORKUTELİ (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, turistlerin taşındığı tur midibüsünün devrildiği kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında KorkuteliFethiye karayolunun 11'inci kilometresindeki Yukarı Karaman mevkisinde meydana geldi. Turistlerin taşındığı 39 ABG 802 plakalı midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. Kazada, devrilen midibüsteki turistlerden 1'i yaşamını yitirirken, 20 turist ve 2 rehber ile aracın sürücüsü yaralandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Korkuteli Adem DURMAZ
2022-06-14 20:48:32
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