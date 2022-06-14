Korkuteli'de tur midibüsü devrildi: 1 ölü, 23 yaralı (2)- Yeniden



Adem DURMAZ/ KORKUTELİ (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde turistlerin taşındığı tur midibüsünün, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarpıp devrildiği kazada 1 turist yaşamını yitirdi, 23 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında KorkuteliFethiye karayolunun 11'inci kilometresindeki Yukarı Karaman mevkisinde meydana geldi. Turistlerin taşındığı 39 ABG 802 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. Devrilen midibüsteki turistlerden 1'i yaşamını yitirirken, 20 turist ve 2 rehber ile sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından özel hastane ve Korkuteli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaza nedeniyle FethiyeKorkuteli karayolunu trafiği kapattı.

TURİSTİN CANSIZ BEDENİ OTOBÜSÜN ALTINDAN ÇIKARILDI

Midibüsün atında kalarak yaşamını yitiren ve ismi henüz öğrenilemeyen turistin cenazesi, kurtarıcı yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere Korkuteli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Korkuteli Adem DURMAZ

2022-06-14 22:00:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.